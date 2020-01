Guinée Equatoriale: - Christophe Joseph Marie Dabiré reçu en audience par Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré a été reçu en audience, ce vendredi 24 janvier 2020, par le Président Equato Guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Le Chef du Gouvernement Burkinabè qui séjourne dans ce pays d'Afrique centrale, à la faveur de la sixième édition du Salon International du Textile Africain ( SITA), est allé transmettre les salutations du Président du Faso à son homologue de la Guinée Équatoriale.

» Je suis venu sur instructions de Son Excellence le Président Roch Marc Christian Kaboré, lui transmettre des salutations fraternelles. Nous avons aussi échangé sur la situation sécuritaire dans notre pays et le Président de ce pays frère et ami, fort de sa longue expérience en tant que Président en exercice de l'Union Africaine, nous a prodigué de sages conseils. Il a nous réaffirmé sa vision qui est celle de la nécessité pour tous les pays africains d'unir leurs forces pour faire face au défi sécuritaire sur le continent » a dit le Premier ministre. Il a par ailleurs indiqué que Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a témoigné toute sa solidarité et le soutien du peuple équato-guinéen à l'endroit du peuple Burkinabè.

Saisissant de cette occasion, Christophe Joseph Marie Dabiré a traduit toute sa reconnaissance aux autorités de ce pays frère ami, pour avoir accepté et facilité la tenue de la sixième édition du SITA. L'organisation de ce salon dans ce pays, est selon le Chef du Gouvernement, un signe de l'excellence des relations entre nos deux pays. Notre pays dit-il est un grand producteur de coton, et le coton est une importante source de revenus pour les producteurs et nos économies, il est donc nécessaire que nous puissions explorer toutes les pistes susceptibles de développer la filière, a déclaré Christophe Joseph Marie Dabiré. C'est pourquoi le Chef de l'exécutif Burkinabè a émis le voeux qu'après la République de Guinée Équatoriale, d'autres pays africains emboîtent le pas, en accueillant cet événements, qui participe également au renforcement de la coopération sud-sud.

A noter que la sixième édition du SITA s'ouvre ce vendredi à 15h et s'achève le dimanche 26 janvier 2020.