Sénégal: Idrissa Gueye - Le Sénégalais veut revenir au top de sa forme au PSG

Idrissa Gana Gueye était le profil du joueur recherché par le PSG au milieu de terrain depuis le départ de Thiago Motta. A son arrivée, il a donné raison aux dirigeants du PSG qui ont tout fait pour le recruter. Il a atteint son summum en sortant une prestation ébouriffante face au Real Madrid le 18 septembre dernier. Et depuis, plus rien.

De retour de blessure en novembre, le milieu de terrain sénégalais peine à retrouver son niveau habituel. Dans une interview accordée à RMC Sport, Idrissa Gueye trouve des situations atténuantes à sa méforme.

« C'est vrai que depuis le Real, les gens ont vu de quoi j'étais capable et à quel niveau je pouvais monter. Finalement, je suis encore plus attendu. J'essaie toujours, depuis ce match-là de bosser pour retrouver ce niveau-là. C'est vrai que les blessures m'ont freiné, peut-être qu'il y a un peu de fatigue avec la Coupe d'Afrique des Nations, je n'ai pas eu de préparation. Mais on ne se trouve pas d'excuses, on essaie de bosser, de rester concentrer et d'aider l'équipe du mieux possible », a-t-il déclaré.

Bientôt le retour de la Ligue des Champions. Alors le PSG a besoin plus que jamais d'un Idrissa Gana Gueye en très grande forme.