Afrique: Ligue des Champions - L'USM Alger joue sa survie face au Wydad

L'USM Alger défi le Wydad de Casablanca ce vendredi dans le cadre de la 5ème journée de la Ligue des Champions d'Afrique.

Le club algérois doit réuss ir un sans-faute dans sa poule et même en gagnant deux matches, dont un à Casablanca contre le Wydad ce vendredi. Sinon l'équipe championne d'Algérie ne sera pas sûre de voir les quarts de finale. C'est un match important pour les Rouge et Noir, car mathématiquement l'équipe n'est pas encore éliminée. Même si elle ne compte que 2 point en 4 rencontres contre 6 pour le WAC et 10 pour Mamelodi Sundowns, déjà qualifié. Au Maroc, l'USMA devra aller chercher la victoire.

« Globalement, on ne peut pas trop se plaindre même si l'équipe vient d'effectuer un véritable marathon avec un enchainement de matchs à raison d'une rencontre tous les trois ou quatre jours. Mais bon, on va faire avec et on va faire en sorte d'être prêts pour ce match qui nous attend le vendredi contre le WAC. On jouera nos chances à fond », a confié Billel Dziri, le coach de l'USMA.

Pour la formation du Soustara, c'est même d'autant plus délicat qu'elle n'a remporté aucun de ses 8 derniers matches de Ligue des Champions (5 nuls et 3 défaites). Et si elle s'incline vendredi, elle essuiera son troisième revers de rang dans cette épreuve. Ça serait une première dans l'histoire du club.

« J'aurais aimé aborder ce match avec tous nos moyens, physiques surtout, car je ne vous cache pas que les joueurs sont fatigués après ce marathon, mais je ne suis pas en train de justifier quoi que ce soit. Il y a toujours des aléas en football et on se doit de s'y adapter et de trouver des solutions, c'est notre travail. Et je crois qu'avec la volonté et la détermination, les joueurs vont se surpasser pour pallier les insuffisances physiques. Ils savent que c'est le match de la dernière chance, ils sont bien conscients de cela et je suis sûr qu'ils ne vont ménager aucun effort pour se relancer dans la course », a-t-il souligné.