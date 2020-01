Afrique: Tropicale Amissa Bongo - L'Algérien Youcef Reguigui s'impose à Bifoun

Le coureur algérien Youcef Reguigui a remporté vendredi au sprint, la cinquième étape de la course cycliste Tropicale Amissa Bongo.

Après s'être classé deuxième de la deuxième étape mardi dernier à Oyem, Youcef Reguigui s'est imposé ce vendredi 24 janvier à Bifoun. Le coureur qui a passé cinq années au plus haut niveau avec les équipes MTN-Qubeka et Dimension Data a enfin fini par décrocher une première victoire au Gabon pour sa quatrième participation.

L'Algérien l'a emporté au sprint devant son compatriote Yacine Hamza, le Français Emmanuel Morin (Cofidis) et les Italiens Riccardo Minali (NIPPO DELKO One Provence) et Attilio Viviani (Cofidis). Neuvième de l'étape du jour du Tropicale Amissa Bongo, Natnael Tesfatsion (Sélection d'Érythrée) garde la tête du classement général mais ne possède plus que six secondes d'avance sur Morin, alors que Jordan Levasseur (Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole) est toujours deuxième à deux secondes. Grâce à sa victoire, Reguigui remonte pour sa part à la quatrième place du général à 10 secondes du maillot jaune.

« Je veux remercier mes coéquipiers car ils ont bien contrôlé la course. J'étais très bien placé dans les trois derniers kilomètres et j'ai lancé le sprint. C'est rassurant pour les deux prochains jours », raconte à RFI Youcef Reguigui. « Quel plaisir de gagner ici, Youcef est désormais moins nerveux dans les arrivées et cela lui a réussi », explique son directeur sportif, Hakim Hamza.

En 2019, Reguigui s'était classé trois fois à la deuxième place d'une étape. Si l'Algérie remporte sa première victoire à la Tropicale Amissa Bongo, depuis le début de la semaine, trois autres coureurs africains se sont aussi imposés. Cela reste du jamais vu depuis la première édition en 2006.