Tunisie: Escrime | Championnat Méditerranéen (24-26 janvier à Tunis) - Un plateau relevé

184 escrimeurs venant de 12 pays au rendez-vous.

La 17e édition du championnat méditerranéen (minimes, cadets et juniors) démarre aujourd'hui et se poursuivra jusqu'à dimanche dans un hôtel de la banlieue de Gammarth avec la participation de 12 pays. Il s'agit de l'Italie, Jordanie, Turquie, Espagne, Maroc, Monaco, France, Liban, Libye, Croatie, Slovénie et bien entendu la Tunisie qui sera représentée par 55 athlètes. La première journée de la compétition sera consacrée aux cadets et cadettes.

Demain, place à la compétition des juniors (garçons et jeunes filles). La troisième et dernière journée sera réservée aux minimes et à la compétition par équipes.

L'attraction chez les juniors

Le niveau technique de ce championnat s'annonce relevé, notamment chez les juniors, et ce, en raison de la valeur de plusieurs escrimeurs étrangers qui ont déjà fait leurs preuves chez les séniors. Les Tunisiens, encadrés par les entraîneurs Brahim Ben Souissi, Aymen Ben Dhifallah, Sofiane Khélil, Kamel Nobigh, Arina Njoumi, Zakaria Tayer et Sahib Sokrani sont résolus à réaliser des résultats honorables .

Six athlètes au moins partiront avec les faveurs des pronostics pour monter sur la plus haute marche du podium.

Il s'agit de Ahmed Ferjani et Yacemine Daghfous (sabre), Nour El Houda Mami et Adem Chebbi (épée), ainsi que Yasmine Ayari et Rayane Fenniche au fleuret.