Afrique: Ligue des champions | Phase des groupes - EST-Raja Casablanca (Demain soir à 20h00) : Toutes les cartes en main !

L'infirmerie s'est désemplie et les nouvelles recrues sont ajoutées sur la liste africaine.

Face au Raja Casablanca, demain soir, Mouîne Chaâbani disposera d'un effectif au grand complet. En effet, l'infirmerie s'est désemplie à son grand bonheur. Après le rétablissement de Sameh Derbali et Kwamé Bonsu la semaine dernière, le capitaine de l'équipe, Khalil Chammam, a repris cette semaine les entraînements collectifs et est annoncé opérationnel en prévision du match contre le Raja. Cela ne veut pas dire que les trois joueurs cités ci-dessus seront titulaires demain soir, mais ils sont à la disposition de l'entraîneur. Sur le plan administratif, la direction du club n'a pas perdu du temps en envoyant, il y a deux jours, une liste actualisée des joueurs à la Confédération africaine de football.

Bref, Mouîne Chaâbani a toutes les cartes en main. Toutes les conditions sont réunies pour que l'EST réussisse demain soir son match contre le Raja Casablanca. L'effectif est au grand complet, vu que l'infirmerie s'est désemplie et les noms des nouvelles recrues sont ajoutés à la liste africaine. Leur qualification est une question de temps. De plus, le moral de toute la bande est au beau fixe après les victoires remportées au classico contre l'ESS et au derby de la capitale. Et même le départ d'Anis Badri ne posera pas de problème à l'avenir, puisque Abderrahmane Meziane a été recruté pour le remplacer.

En ce qui concerne cette manche retour contre le Raja Casablanca, l'Espérance de Tunis a un ascendant psychologique sur son adversaire qu'elle a battu à l'aller (2-0).

Certes, les joueurs souffrent d'une fatigue cumulée, mais il suffit qu'ils fassent un petit effort demain soir pour remporter la victoire, et la qualification au quart de finale de la C1 africaine serait dans la poche. C'est tout l'enjeu de cette explication retour contre le Raja. C'est d'ailleurs le genre de matches en milieu de saison qu'il ne faut surtout pas rater.

Meziane qualifié ?

La nouvelle recrue algérienne de l'Espérance de Tunis, Abderrahmane Meziane, renforcera les rangs de l'équipe en Ligue des champions africaine. Idem pour Mohamed Ali Ben Hammouda en provenance de l'Avenir Sportif de Soliman. En effet, la direction du club vient d'envoyer une liste actualisée de 27 joueurs à la CAF qui comprend Abderrahmane Meziane.

Voici, par ailleurs, la liste des 27 joueurs espérantistes qualifiés pour la C1 africaine : Ben Chérifia, Jeridi, Debchi, Yaakoubi, Badrane, Chammam, Dhaouadi, Derbali, Mbarki, Chetti, Rabii, Coulibaly, Bonsu, Ben Romdhane, Benguit, Meskini, Fadaa, El Houni, Bensaha, Ben Choug, Mosrati, Besseghaier, Khénissi, Ouattara, Meziane, Berrima et Ben Hammouda.

La qualification de Meziane demain soir contre le Raja Casablanca n'est pas à écarter. Outre la liste envoyée à la CAF il y a deux jours, la carte jaune a été envoyée par le club émirati Al-Aïn avant même la signature du contrat, sans doute dans la perspective de faire accélérer les démarches administratives. Meziane qualifié ou pas demain soir ? Attendons voir !

Hommage à Jouini

L'attaquant Haythem Jouini est parti tenter une nouvelle aventure en Arabie saoudite où il endossera le maillot du Club Al-Aïn qui évolue en deuxième division du championnat saoudien.

Jouini s'est engagé pour un an et demi en faveur d'Al-Aïn. Il quitte l'Espérance de Tunis après huit ans passés avec l'équipe première. Sauf que durant ces huit ans, Jouini n'a pas pu s'imposer et ses apparitions ont été rares. Et même s'il n'a pas vraiment brillé sous les couleurs « sang et or », Haythem Jouini est sorti par la grande porte. En allant faire ses adieux à ses anciens coéquipiers lors de la séance d'entraînement de mercredi, Mouîne Chaâbani lui a remis un bouquet de fleurs, alors que ses camarades et le reste du staff se sont mis sur deux côtés pour lui baliser un couloir d'honneur. Un joli geste pour un joueur talentueux, certes, mais qui n'a pas su s'imposer au sein de l'effectif senior de l'EST. Peut-être que la chance lui sourira ailleurs. C'est tout le mal qu'on lui souhaite !