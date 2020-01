Afrique: Classement mensuel de la FIFA - Le Sénégal, comme un air de déja-vu

Le Sénégal a terminé 2019 à la 20ème place du classement mondial et sur le toit de l'Afrique. Ce, pour la deuxième année d'affilée. Ce qui constitue le meilleur classement de l'histoire des Sénégalais. Cerise sur le gâteau, Sadio Mané a été élu Joueur Africain de l'Année 2019, après avoir terminé au pied du podium du ballon d'Or France Football. Ce que le site de la Fifa que nous avons visité hier, jeudi 23 janvier, qualifie d'un air de déjà vu en référence à la génération de 2002

Le Sénégal termine l'année 2019 en beauté en trônant sur le toit de l'Afrique. Pour la deuxième année d'affilée. Comme ce fut le cas en 2002 où la sélection nationale emmenée par des joueurs comme Aliou Cissé, El Hadji Diouf, Omar Daf ou Papa Bouba Diop, avait vécu une année exceptionnelle. Les Lions d'alors avaient atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations à Bamako (Mali) puis avaient disputé la première Coupe du Monde de la FIFA de son histoire (Corée du Sud et Japon), avec un sacré défi pour leur premier match : affronter les champions du Monde français.

À la surprise générale, ils s'imposent et débutent une magnifique épopée qui s'achèvera en quart de finale perdue face à la Turquie. Conséquence de cette année fabuleuse, le Sénégal termine 2002 à la 27ème place du classement mondial de la Fifa, du jamais vu jusqu'alors. Dix-huit ans se sont écoulés et le Sénégal a vécu des années difficiles. Mais les Lions se sont reconstruits et sont de retour sur le devant de la scène. D'ailleurs, on retrouve beaucoup de similitudes entre l'équipe mythique de 2002 et celle qui est aujourd'hui la meilleure d'Afrique au Classement mondial.

ALIOU CISSE, LE TRAIT D'UNION

En 2002, le capitaine des Sénégalais était le défenseur de Montpellier Aliou Cissé. Alors âgé de 26 ans, il aida ses coéquipiers à vivre une année sensationnelle. À 43 ans, Cissé est le sélectionneur des Lions depuis 2015. Aux commandes de l'équipe, il affiche un solide bilan de 61,8% de victoires. En 55 matches, il a vu les siens l'emporter 34 fois pour 14 matches nuls et seulement 7 défaites.

DEUX PARTICIPATIONS, DEUX EMOTIONS

Au Japon et en République de Corée en 2002, le Sénégal séduit le monde pour sa première participation. Après sa belle épopée, il ratera pourtant les trois éditions suivantes. 2018 sera l'année du grand retour. Les Sénégalais se qualifient pour la deuxième Coupe du Monde de leur histoire et réalisent une prestation honorable. Ils battent la Pologne de Robert Lewandowski (2-1) avant de faire match nul contre le Japon (2-2) et de perdre de justesse face à la Colombie (1-0). Les Sénégalais sont pourtant éliminés en raison d'un nombre de cartons jaunes plus élevés que les Japonais, mais ils ont marqué le tournoi de leur empreinte, sur le terrain et en tribunes.

DAUPHINS AFRICAINS

En 15 participations à la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF, le Sénégal ne compte aucun titre et a atteint seulement deux fois la finale. Mais ce n'est pas un hasard si ces deux fois concordent avec les deux âges d'or de son football. La première finale est perdue en 2002 aux tirs au but face au Cameroun, la seconde en 2019 quand les Sénégalais ont été battus sur la plus petite des marges par l'Algérie.

DES ROI LIONS BIEN ENTOURES

Comme en 2002, la sélection s'articule aujourd'hui autour de quelques joueurs phares. Il y a 18 ans, Habib Beye, Papa Bouba Diop, Khalilou Fadiga entouraient la star de l'équipe : El Hadji Diouf. Aujourd'hui, l'imposant défenseur de Naples Kalidou Koulibaly, le milieu de terrain du Paris SaintGermain Idrissa Gueye et les attaquants Diao Baldé Keïta et M'Baye Niang sont les parfaits lieutenants de Sadio Mané. Récemment élu Joueur Africain de l'Année 2019 - Diouf l'a également été deux fois - après avoir remporté la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des Clubs avec Liverpool "LE" fer de lance des Lions.

AU TOP

Jusqu'à présent, le meilleur classement du Sénégal était la 27ème place dans la hiérarchie mondiale 2002. Après avoir chuté à la 89ème place en 2009, les Sénégalais ont peu à peu remonté la pente. En 2017 et 2018, ils terminent à la 23ème place. Et récemment après la finale perdue de la Coupe d'Afrique des Nations, ils sont montés à la 20ème place, le meilleur classement de leur histoire. Une place que les Lions ont su conserver jusqu'à la fin de l'année 2019 et qui les situe au premier rang des équipes africaines