Sénégal: Après avoir lancé son mouvement dénommé «Mànkoo Taxawu Sunu APR» - Moustapha Diakhaté éxige la dissolution du SEN de l'APR

L'ancien président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, Bennoo Bokk Yaakaar, a finalement joint l'acte à la parole. Moustapha Diakhaté a en effet procédé hier, jeudi 23 janvier, comme il l'avait annoncé au lancement officiel de son mouvement dénommé «Mànkoo Taxawu sunu Apr / Initiative pour la Refondation de l'Alliance : démarche pour une APR nouvelle».

Dans la déclaration de lancement publiée sur son compte Facebook, l'ex-chef de cabinet du Président de la République a commencé par fixer le tableau des onze années de fonctionnement de l'Alliance pour la République, parti qu'il n'a pas manqué d'assimiler à «une masse informe, une foire d'empoigne, un parti de querelles de personnes, de luttes des places sans merci sur fond d'ambiguïté idéologique, de déliquescence des structures, organisations et instances de direction à tous les niveaux».

Sous ce rapport, précisant que ce «tableau apocalyptique de la locomotive de la majorité présidentielle doit alerter plus d'un et appeler à la mobilisation de toutes les militantes et de tous les militants pour remettre l'Apr en l'endroit», Moustapha Diakhaté en a profité pour décliner l'objectif de son mouvement qui vise «à ce que la démocratie interne devienne la norme et la liberté le cadre de la vie politique dans l'Apr».

Poursuivant, il a ainsi livré les 6 doléances de la plateforme revendicative de Mànkoo Taxawu sunu Apr / Initiative pour la Refondation de l'Alliance. La première porte sur la dissolution du Secrétariat exécutif national, de toutes les structures, organismes internes et la mise en place de la Présidence du Parti conformément à l'article 15 des Statuts avec l'installation de 02 (deux) Vice-présidents dont une femme, d'un Coordonnateur National et son Adjoint.

Ensuite, la mise d'une Direction collégiale provisoire chargée de piloter la refondation du parti. Il en est de même de la réaffirmation de l'option libérale du parti et sa double appartenance du Réseau libéral africain et de l'Internationale libérale. Enfin, Diakhaté demande la dévolution et l'exercice démocratique des responsabilités et des pouvoirs dans le parti ainsi que l'application et le respect des statuts, du règlement intérieur du Parti, des chartes du Réseau libéral africains et de l'internationale libérale et la mise en place démocratiquement des structures et instances nationales de direction.