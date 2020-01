Congo-Brazzaville: Nuit des idées - La quatrième édition consacrée à la valeur de l'existence dans toute sa diversité

Dans le but de célébrer la circulation des idées entre les pays et les cultures, les disciplines et les générations, l'Institut français du Congo (IFC) accueillera pour une quatrième édition la Nuit des idées, le 30 janvier, autour d'une série de tables rondes.

Chaque année, la Nuit des idées est une invitation à découvrir l'actualité des savoirs, à écouter celles et ceux qui font avancer les idées dans tous les domaines, à échanger sur les grands enjeux de notre temps. Parce que la pensée traverse les frontières, toutes les formes sont bienvenues (conférence, théâtre, performance, projections, concert... ) et les lieux les plus prestigieux comme les plus inattendus sont conviés à se joindre à la fête, en proposant leur interprétation originale du thème retenu.

La quatrième édition de la Nuit des idées est placée, cette année, sous le thème « Etre vivant... Ensemble ». Lors de cette soirée à l'IFC de Brazzaville, six chercheurs spécialistes se réuniront autour d'une table ronde pour apporter chacun sa vision et sa compréhension de la thématique. Ils sont précisément sociologue, anthropologue, historien, politiste, spécialiste de littérature et sont originaires du Congo, du Gabon et de la France. Il s'agit deJoseph Tonda, Remy Bazenguissa, André Patience Bokiba, Florence Bernault et Nicolas Martin-Granel.

Au cours de ces échanges, la problématique sur la philosophie de la valeur du vivant et la réflexion sur les cours ordinaires de l'existence humaine seront au centre des discussions de cette nuit des idées. Comme lors des années précédentes, le rendez-vous proposera également une programmation associant des créations dans le domaine du spectacle vivant et des musiques actuelles.

Notons que la Nuit des idées est une activité internationale. Chaque année, elle réunit des intervenants de tous horizons (intellectuels, chercheurs, artistes) invités à débattre dans les lieux partenaires de la manifestation, sur les cinq continents. De Dakar à Los Angeles en passant par Bruxelles, Buenos Aires, Katmandou, Marseille, Paris... Tous les lieux de culture et de savoir sont invités à rejoindre, en fonction de leurs fuseaux horaires, la constellation de la Nuit des idées à travers le monde.