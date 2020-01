Sénégal: Ziarra de Thierno Seydou Nourou Tall et de Thierno Mountagha Tall - Ferveur et piéte au rendez-vous

La 40ème édition de la ziarra annuelle de Thierno Seydou Nourou Tall et de Thierno Mountagha Tall a débuté hier, jeudi 23 janvier, à la Zawiya Seydou Nourou Tall, sise à l'avenue Malick Sy X Corniche. Ce, jusqu'au 27 janvier prochain. Cette année, le thème porte sur «La crise des valeurs et les déviances sociétales au Sénégal». Durant cinq jours, des fidèles venus des quatre coins du monde, vont converger à la mosquée omarienne pour recueillir des prières. Occasion également de revisiter les enseignements des illustres figures religieuses.

C'est parti pour la 40ème édition de la ziarra annuelle de Thierno Seydou Nourou Tall et de Thierno Mountagha Tall qui se tient du jeudi 23 au lundi 27 janvier prochain. Cet évènement religieux d'une grande envergure qui va se dérouler dans l'enceinte de la mosquée omarienne à Dakar, a démarré hier, jeudi 23 janvier, par une conférence sur la «Crise des valeurs et les déviances sociétales au Sénégal, quels remèdes à la lecture du Coran et de la vie de Thierno Seydou Nourou Tall ?», tenue au King Fahd Palace.

Il ressort de ce colloque que la crise des valeurs, matérialisée par l'incivisme, les dérives, la déperdition, la corruption, l'irrespect, le mensonge, la violence, la recrudescence des crimes perpétrés sur les femmes et les enfants, entre autres tares, se pose avec acuité dans la société sénégalaise. Venu représenter le président de la République, Macky Sall, empêché par la tenue de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le ministre d'Etat Mbaye Ndiaye a tenu d'abord, en tant que musulman, à apporter sa contribution. Il n'a pas manqué d'insister sur la pertinence du thème choisi.

Cette année, la ziarra annuelle est parrainée par la famille de Seydi El Hadj Malick Sy. Comme chaque année, des milliers de personnes venant des différentes régions du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali, de la Gambie, du Niger, du Nigeria et d'autres pays d'Afrique ainsi que de l'Europe vont converger à la mosquée omarienne pour recueillir, formuler des prières et rendre hommage aux érudits de l'Islam.

Visites dans les mausolées, prières, chants religieux vont rythmer les cinq jours de ferveur spirituelle. La cérémonie religieuse va ainsi consister à réciter le Coran, prier et revisiter la vie et l'œuvre d'El Hadji Oumar Foutiyou Tall et de ses illustres successeurs. A l'image de celles précédentes, la 40ème édition de la ziarra annuelle se déroulera aussi dans la piété et la dévotion.

En effet, l'œuvre d'El Hadji Omar Foutiyou Tall dépasse les frontières sénégalaises. C'est même une lapalissade de le dire, tellement le fils de Thierno Saïdou Tall et d'Adama Aïssé Thiam a marqué d'une empreinte indélébile son époque. Pour l'éternité. Et avant sa disparition, dans les grottes de Bandiagara, il a indiqué la voix à suivre à plusieurs autres grands érudits sénégalais et d'Afrique. Sa descendance a également maintenu le flambeau aussi bien au Mali, au Nigeria mais surtout au Sénégal. Notamment Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall qui seront célébrés durant cinq jours par des fidèles venus des quatre coins du monde.