Togo: Les entrepreneurs agricoles ont trouvé le bon créneau - Bouge avec le 228 !

Présente, la Plateforme des médias Bouge avec le 228 l'est bien à Kara au 12ème Forum National du Paysan Togolais. Avec un stand-studio et des journalistes rompus à la tâche, cette plateforme lancée le 23 décembre 2019 en présence du ministre de l'Agriculture, de la production animale et halieutique qui regroupe des sites d'informations, une télévision en ligne, des journaux et des radios, ouvre ses bras aux acteurs de la chaine de valeur agricole pour ce qui est de leur visibilité. Des émissions télés, des articles et des capsules publicitaires, tout passe aussi bien sur le site de ce forum à Kara (420 km au nord de Lomé) mais aussi sur les réseaux sociaux et les médias membres de cette plateforme.

Des explications du Coordonnateur de Bouge avec le 228, Telli Koffi, cette plateforme se veut un creuset d'accompagnement des entrepreneurs togolais dont ceux du secteur agricole qui rassemble des hommes et des femmes qui ont un fort potentiel dans le domaine de l'agroalimentaire, le vestimentaire, l'environnement, l'innovation technologique et la culture.

Toujours d'après le Coordonnateur de cette plateforme des médias, « pour l'heure, par exemple dans le domaine agroalimentaire, les entrepreneurs n'arrivent pas à écouler leurs produits, bien que la demande en alimentation soit forte dans le pays. Et c'est cette solution que nous journalistes de divers médias, sites d'information, radios, télévision nous proposons à nos chers concitoyens entrepreneurs. Nos actions doivent faire montre de l'importance de consommer bio et 100 % locale. Nous avons choisi de voler à leur secours ».

Après les nombreuses visites enregistrées hier Jeudi au premier jour du Forum, ce Vendredi, place aux émissions avec des entrepreneurs qui passent sur le plateau érigé par Bouge avec le 228 pour la circonstance afin de partager avec plus d'uns, leur parcours alors que d'autres, des jeunes n'ont pas hésité à y faire leur tour pour évoquer l'appui obtenu de la part du FAIEJ.

On peut déjà présager que c'est un bon pas de plus pour Bouge avec le 228 et ses membres qui ont déjà fait parler d'eux en Décembre dernier à la cérémonie apothéose du Telefood 2019.