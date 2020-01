Algérie: Une commission d'enquête ministérielle s'enquiert de la situation à l'hôpital d'El-Meghaier

El-Oued — Une commission d'enquête ministérielle s'enquis cette semaine des conditions de prise en charge médicale au niveau de l'Etablissement public hospitalier "Chahid Said Debbakh" à El-Meghaier (170 km d'El-Oued), a-t-on appris de la Direction de la santé et de la Population (DSP) d'El-Oued.

Dépêchée mardi dernier sur instruction du ministre de tutelle, Dr. Aderrahmane Benbouzid, la commission s'est penchée, trois jours durant, sur la situation de l'hôpital en question, à travers ses différents services médico-chirurgicaux, a précisé le DSP, Abdelkader Laouini.

Constituée de trois membres, deux inspecteurs et le sous-directeur chargé des services des Urgences au ministère de la Santé, la commission s'est enquise de près de la situation et des prestations assurées au niveau des différents services s médicochirurgicaux, a recensé les lacunes et les besoins, notamment en matière d'équipements et de l'encadrement humain (médical et paramédical).

Lors de sa visite technique dans les différents services, elle a rencontré des patients et écouté aussi les doléances des staffs médicaux et paramédicaux.

L'accent a été mis particulièrement sur l'efficacité des prestations au niveau des urgences médico-chirurgicales, par les membres de la commission lors de leur visite des différents pavillons de l'hôpital, dont aussi les services de pédiatrie, de médecine interne, de radiologie, de médecine et chirurgie orthopédique, de gynécologie-obstétrique et la pharmacie.

M. Benbouzid avait fait état lors de sa rencontre avec des citoyens au niveau de l'hôpital d'El-Meghaier ou avait été évacuée la majeure partie des blessés de l'accident, qu'un plan médical d'urgence a été décidé pour les régions du Sud afin d'y réhabiliter les services des urgences médicochirurgicales et les maternités et de renforcer les équipements médicaux et l'encadrement humain qualifié (médical et paramédical).

L'établissement public hospitalier d'El-Meghaier compte 13 praticiens spécialistes, 16 médecins généralistes et 187 paramédicaux, selon la DSP.