Angola: Le ministre exige de la rigueur dans l'inspection des illégaux

Luanda — Le ministre de l'Intérieur, Eugénio Laborinho, a exigé une plus grande rigueur dans le processus d'inspection et d'entrée des étrangers illégaux dans les zones d'exploitation de diamants, les plates-formes offshore, les hôtels, les centres commerciaux et les navires d'exploration pétrolière.

S'exprimant lors de l'ouverture de la 3e réunion technique méthodologique du Service des migrations et des étrangers (SME), dans la municipalité de Viana, à Luanda, le ministre a déclaré que cette exigence faisait partie des actions de lutte contre l'immigration illégale en cours dans le pays.

Lors de la réunion, qui a débuté jeudi, le ministre de l'Intérieur a découragé le soutien à l'immigration clandestine, ayant averti que cette procédure constituait un "délit passible d'une peine d'emprisonnement, selon le régime juridique des citoyens étrangers" en vigueur dans le pays.

Eugénio Laborinho a souligné que les étrangers qui envisageaient contribuer à la croissance de l'économie angolaise pourront compter sur le soutien du SME, qui sera pour eux un «partenaire» de première instance pour régulariser leur situation migratoire.

La 3e réunion technique de méthodologie du SME analyse, entre autres, le «Plan de modernisation du SME 2018/2022», «Les procédures d'enregistrement et de contrôle des flux de résidents frontaliers» et «L'autorisation de résoudre le problème des réfugiés et demandeurs d'asile».