Angola: Le Président angolais encourage l'augmentation de la production de biens et services

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a recommandé vendredi au nouveau ministre de l'Économie et du Plan un plus grand pragmatisme pour augmenter la production nationale de biens/services et créer des emplois.

S'exprimant lors de la cérémonie d'investiture du ministre de l'Économie et du Plan, Sérgio Sousa Mendes dos Santos, le Chef de l'État angolais, a appelé à une relation plus étroite avec les entreprises, les banques et tous les partenaires.

Dans son discours, João Lourenço a considéré le front économique comme étant le principal, parmi les défis de l'Exécutif angolais.

Il a dit qu'il croyait en la capacité et à l'expérience démontrées par le nouveau ministre dans l'exercice d'autres fonctions, tout en étant confiant en son succès.

Lors de son investiture, Sérgio dos Santos s'est engagé à respecter les lois, à exercer avec dévouement les fonctions pour lesquelles il a été nommé, à lutter contre la corruption, le népotisme et à s'abstenir de pratiques préjudiciables à l'intérêt public, sous peine d'être tenu responsable de ses éventuelles erreurs.

Jusque-là secrétaire d'État à l'Économie, Sérgio dos Santos est le troisième ministre de l'Économie et du Plan depuis l'arrivée au pouvoir de João Lourenço, le 26 septembre 2017.

Pedro Luís da Fonseca et Manuel Neto da Costa sont déjà passés par le ministère de l'Économie et du Plan.