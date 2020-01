Sénégal: Ligue 2 - Chassé-croisé entre les trois équipes de tête

La 7e levée de la Ligue 2 pro qui sera disputée sur les différentes pelouses, ce week-end, verra toutes les équipes du podium se déplacer. Le leader ira à Fatick, son dauphin à Thiès tout comme le 3e qui sera à Pikine. Le duel des mal-classés qui oppose la lanterne rouge au premier relégable sera aussi scruté.

La Linguère, solide leader (14pts), aura un délicat déplacement à négocier sur la pelouse de Jamono Fatick (5e, 9pts), une redoutable formation qui monte en puissance et qui commence petit à petit à trouver sa vitesse de croisière. Elle n'a plus perdu en championnat depuis la 2e journée, une défaite à domicile (0-1) concédée devant la Renaissance de Dakar. Dans sa nouvelle dynamique, Jamono Fatick reste sur un bilan de 2 victoires et 3 nuls sur ses 5 dernières rencontres.

En face, la Linguère ne se présentera pas en victime expiatoire. Les Samba Linguère auront un rang à défendre et une petite revanche à prendre. Auteur d'une impressionnante série de 2 nuls et 4 succès consécutifs, la Linguère avait été contrainte au nul (1-1) par l'autre formation du Sine, Ej Fatick, lors de la première journée. Une victoire permettrait aux protégés de Magib Diagne de laver l'affront et de creuser un peu l'écart sur ses poursuivants.

Derrière, seule Ej Fatick est en mesure de contester son trône. Les Fatickois, qui se déplacent sur le terrain d'Amitié Fc (10e, 6pts), pourraient reprendre cette place convoitée s'ils s'imposent et que la Linguère soit battue dans sa ville. Un scénario espéré également par l'Us Ouakam, (3e à 3 points du leader). Les Ouakamois, qui avaient atomisé la défense de la Sonacos (4-0) la semaine dernière, se déplacent sur le terrain de la Renaissance (8e, 8pts) incapable de gagner depuis la 3e journée (2 défaites, 1 nul) et auteur de 3 buts.

Autant dire que l'Us Ouakam fera tout pour prolonger cette mauvaise série des Dakarois. Dakar université club (4e, 9pts), également dans une bonne forme, se déplace sur la pelouse de Guédiawaye Fc (9e, 7pts) décevant depuis quelques journées. Les Crabes sortent d'une défaite (2-1) devant la Linguère et veulent enclencher une dynamique victorieuse, eux qui, depuis le début de la saison, ont clamé haut et fort leur objectif d'accéder en Ligue 1 à l'issue de la saison. La chasse aux points est ouverte.

Dans les autres rencontres, on notera le déplacement de Thiès Fc (7e, 8pts) à Diourbel pour y croiser la Sonacos (12e, 5pts). Le promu, auteur d'un bon départ, est attendu pour redresser la barre après deux défaites consécutives. Quant aux huiliers, premiers non relégables, ils n'ont plus gagné depuis la 1re journée et restent sur 7 buts encaissés pour un seul marqué en 2 rencontres ; famélique pour une équipe qui vise la montée.

Le derby de la région de Thiès sera aussi suivi. Il oppose Keur Madior (6e, 8pts) à l'autre promu, Demba Diop de Mbour (7e, 8pts), tous deux englués en milieu de tableau. Si Demba Diop reste sur 3 victoires dont une en coupe et un nul sur ses 4 derniers matchs, Keur Madior est attendu pour faire valoir son expérience.

Le duel des mal classés entre Port (14e, 3pts) et Africa Promo Foot (13e, 4pts) vaudra également le déplacement. Les portuaires n'ont encore remporté le moindre match depuis le début de la saison mais n'ont plus perdu depuis leurs deux dernières rencontres. Une solidité qui sera mise à rude épreuve face à Africa Promo Foot également sans succès.