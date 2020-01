Sénégal: Atelier de planification stratégique "Sénégal numérique", lundi

Dakar — Le ministère de l'Economie numérique et des Télécommunications (MENT) organise lundi à Dakar, un atelier de planification stratégique "Sénégal numérique ou SN2025", annonce un communiqué transmis à l'APS.

D'une durée de trois jours (27-29), les travaux de cette rencontre démarrent à 8H45 à l'hôtel Terrou-bi de Dakar, indique la même source.

Le texte précise que l'objectif global de l'atelier est de mener une réflexion stratégique pour l'actualisation et l'opérationnalisation de la stratégie "Sénégal numérique (SN2025), selon une approche participative et inclusive.

"En 2016, le Sénégal a élaboré la stratégie +Sénégal numérique (SN2025) + pour mettre en œuvre le Plan Sénégal émergent (PSE).

La SN2025 devrait servir de catalyseur à la modernisation de l'économie et à l'amélioration de la compétitivité, en vue de booster la croissance et de contribuer au développement économique et social du pays", souligne le communiqué.

La même source ajoute qu'en octobre 2019, le ministère de l'Economie numérique et des Télécommunications a lancé une mission d'actualisation et d'opérationnalisation de la SN2025, constatant des difficultés dans sa mise en œuvre, liées en partie à l'absence d'un plan d'actions et un dysfonctionnement dans les instances de gouvernance mises en place.

"Cette mission est en cours de réalisation par des experts mandatés par le PNUD qui accompagne le ministère de l'Economie numérique dans ce projet. Elle a pour mission de faire un bilan de la mise en œuvre de la stratégie, d'actualiser la stratégie SN2025, et d'élaborer un plan d'actions pour l'opérationnalisation de celle-ci", lit-on dans le texte.