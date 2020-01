Soudan: Le gouvernement et le mouvement populaire (Aqar) signent un protocole cadre

Le gouvernement soudanais et le Mouvement populaire dirigé par Malik Aqar, l'une des factions du Front révolutionnaire, ont signé vendredi l'accord du protocole-cadre pour la paix sur la piste de négociation des deux régions.

Le premier vice-président du Conseil souverain et chef de la délégation gouvernementale de négociation Lt-Gen. Mohamed Hamdan Daglo a signé pour le gouvenement et le Gen.Ahmed Alomda a signé pour le Mouvement populaire et le Front révolutionnaire, tandis que le Gen.Tut Qulwak, conseiller du président de l'État du Soudan du Sud pour les affaires de sécurité et le chef de la médiation, a signé pour la médiation.

La cérémonie de signature a été suivie par le président de l'État du Soudan du Sud, Gen. Salva Kiir Mayardit, et les dirigeants du Front révolutionnaire, Dr Al-Hadi Idris, Al-Taher Hajar, Minni Arko Minawi, Dr Gabriel Ibrahim, Osama Saeed, Mohamed Daoud, chef de líntete du Nord M. Mohamed Sidahmed Jakomi et représentants des delegations du gouvernment du gouvernement et des Nations Unies, la MINUAD , l'IGAD et un nombre de corp diplomatic au Soudan du Sud, à côté des amis du Soudan.

L'accord signé entre les deux parties comprenait des questions de législation, de terre, de pouvoir, de richesse et dispositions de sécurité.