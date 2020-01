Soudan: La MINUAD remercie les Forces du Soutien Rapide

La mission de la MINUAD dans l'État fédéré du Darfour-Nord a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux Forces du Soutien Rapide (FSR) secteur de Darfour-Nord après avoir contenu la violence qui a endommagé le siège de la mission dans la localité de Kabkabiya par certains des habitants de la région.

La MINUAD a appelé FSR et les autres forces régulières à coopérer afin de maintenir la sécurité et la stabilité ainsi que les biens de la Mission.

Le commandant de FSR secteur du Darfour-Nord, Brig. Jiddo Hamdan s'est réuni avec la délégation représentant la mission, et il a imputé " l'Association de petits fermiers" les événements de la localite de (Kabkabiya) qui travaille dans le domaine de l'aide humanitaire sous l'égide d'organisations bénévoles.

Hamdan a déclaré que l'association est la principale faute de distribuer équitablement les aides agricoles et les semences à ceux qui en ont besoin dans la région, notant que ces pratiques sont l'une des raisons qui ont conduit à la violence et aux attaques des manifestants sur les biens de la mission.

Le commandant de FSR -secteur du Nord Darfour a demandé la mission de distribuer soutien et aide aux nécessiteux de manière égale et équitable, loin de tout ordre du jour ou parti pris d'un côté et non de l'autre, tout en souignant qu'apres la demande de la MINUAD aux FSR d'intervenir alors nous devons cooperer à protéger tous les biens et proprietes de la mission en vue de sauvgarder la securité et la stabilité à l'État.