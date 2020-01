Ile Maurice: Routes - La voiture électrique, nouveau segment du parc automobile

Les derniers chiffres de la National Land Transport Authority (NLTA) démontrent une croissance en termes de vente de véhicules hybrides et électriques. De 2011 à 2019, 195 véhicules électriques ont été enregistrés sur nos routes. Les chiffres indiquent qu'en 2019 seulement, un plus grand nombre de véhicules électriques ont été enregistrés, passant de 34 unités l'année précédente à 110.

Quant aux voitures hybrides, l'an dernier, 319 voitures neuves et 3 451 véhicules remis à neuf ont été enregistrés, ce qui fait 3 770 au total. De 2009 à 2019, les voitures hybrides neuves sont passées de 7 à 319 et celles importées à l'état de neuf de 36 à 3 451.

Sollicité, un responsable de marketing du groupe Leal confirme que les ventes de véhicules hybrides et électriques neufs sont effective- ment en hausse. De leur côté, plus de 150 véhicules hybrides et une dizaine de véhicules électriques, dont la BMW i3, la Kia Niro et la Renault Zoé ont été vendus l'an dernier. Selon les données de Leal, le marché électrique et hybride neuf a connu une augmentation des ventes de 30 % sur les six derniers mois. «Cette tendance est due à une expansion de l'offre proposée. Ces types de véhicules affichent une autonomie de plus en plus forte, ce qui encourage la clientèle mauricienne. Et la conscience écologique ne cesse de croître», avance le responsable.

Une autre mesure du dernier Budget, dit-il, qui a influencé ce marché est la réduction de la taxe sur les fast chargers, car elle a poussé à la création de plusieurs projets d'entreprises et de centres commerciaux. Par ailleurs, il suggère qu'une nouvelle mesure intéressante pourrait être que le Central Electricty Board permette aux centres commerciaux d'avoir des bornes rechargeables payantes.

Mesures facilitatrices

Dean Ah-Chuen, directeur d'ABC Automobile, déclare que ce marché est appelé à évoluer davantage à l'avenir en vue de l'autonomie et de l'innovation technologique apportée à ce type de véhicules. «Une croissance de plus de 220 % est constatée pour les véhicules électriques uniquement en une année. Du côté des véhicules hybrides, nous pouvons constater une progression de 80 % pour la vente de véhicules neufs contre 1 % pour le marché de véhicules importés entre 2018 et 2019», explique-t-il.

Le directeur d'ABC Automobile est catégorique : les mesures fiscales et administratives per- mettent aujourd'hui aux concessionnaires du neuf de proposer davantage de modèles hybrides et électriques. «Le marché du neuf n'a pas pris son envol plus tôt car les procédures sont plus longues pour ce secteur, comme, par exemple, les négociations pour la distribution avec la maison mère.» Malgré ces difficultés, il soutient que l'année 2020 s'annonce prometteuse pour le marché des véhicules hybrides et électriques neufs.

Johan Kangas d'EV-Cars, concessionnaire de voitures électriques uniquement, explique que Maurice est idéal pour ces véhicules car une seule charge permet de faire le tour de l'île. Sans compter qu'on peut aussi utiliser l'énergie solaire pour recharger la voiture. Le vendeur de la marque Tesla avance que seuls les gens fortunés peuvent, pour le moment, se permettre des voitures de cette société américaine.

L'hybride v/s +l'électrique

Il existe plusieurs types de véhicules hybrides ; mild bybrid, hybrid et plug-in hybrid. Les mild hybrid disposent d'un «alternodémarreur», leur procurant une assistance électrique sur un court moment, pour une réduction de l'émission de CO2 de 10 %. Ceux appelés hybrid permettent une réduction de 25 % des émissions de CO2. Et le plug-in hybrid permet une réduction de 50 % des émissions de dioxyde de carbone en moyenne, car il peut être rechargé sur le réseau du Central Electricity Board. Les véhicules hybrid et les plug-in hybrid sont équipés d'un moteur conventionnel et d'un moteur électrique. En effet, le moteur thermique prend le relais quand la batterie n'a plus de charge. L'alimentation des voitures 100 % électriques est fournie par des batteries. Le véhicule ne produit aucune émission à l'échappement, ne consomme pas d'énergie fossile et sa puissance est disponible instantanément. Certains ont une autonomie allant jusqu'à 400 km sur une seule charge. Ce type de véhicule reste pour le moment plus cher à l'achat que la voiture hybride.

Plus économique et écologique que le véhicule conventionnel

Plusieurs facteurs incitent un client à choisir une alternative au véhicule à moteur conventionnel. Certains sont soucieux de leur porte-monnaie et d'autres de l'environnement. Malgré un prix d'achat supérieur à celui d'un véhicule thermique, les véhicules hybrides et électriques reviennent souvent à moins cher sur la totalité de leur durée d'utilisation, surtout les voitures 100 % électriques. Cela s'explique par le faible coût de l'électricité et des coûts d'entretien moins élevés que sur des véhicules à moteur thermique. Pour la voiture à essence ou au diesel, le prix du carburant ne cesse de croître. Les voitures hybrides et électriques ont aussi une puissante accélération et possèdent des technologies avancées, telles que la recharge au freinage ou le pré-conditionnement de la température de l'habitacle. Néanmoins, Dean Ah-Chuen, d'ABC Automobile, déclare que les puristes et les amateurs de sport mécanique trouvent que la voiture électrique ne transmet pas les mêmes sensations qu'un moteur V8 ou un six-cylindres à plat.