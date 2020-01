Ile Maurice: Discours-programme - Le social, la jeunesse et l'environnement au cœur de l'action gouvernementale

Lors de l'ouverture de la 7ème Assemblée nationale ce vendredi 24 janvier, le président de la République, Pradeep Roopun, a donné un aperçu de la direction que l'action gouvernementale prendra pour le mandat 2019 - 2024.

«Le but du gouvernement est d'améliorer la qualité de la vie des Mauriciens et d'avoir une société plus inclusive», a déclaré Pradeep Roopun au début de son discours. Il a ensuite donné quelques détails, secteur par secteur, sur ce que le nouveau gouvernement a prévu de faire.

Les premiers mentionnés dans le discours ont été les 'senior citizens'. Le président de la République a rappelé que la pension a été alignée sur le salaire minimum et que d'ici 2024, elle atteindra Rs 13 500.

Le changement climatique a occupé une bonne partie du discours du chef de l'Etat. Il a fait savoir qu'une loi à ce propos sera présentée à l'Assemblée nationale et que le gouvernement a prévu non seulement d'investir dans l'énergie verte, mais aussi de promouvoir les énergies sans émissions de carbone. L'installation de panneaux photovoltaïques sera encouragée pour les particuliers et les entreprises. «Les compagnies énergivores seront encouragées à avoir leur propre ferme photovoltaïque», a-t-il dit et dans la foulée, il a annoncé la création de trois forêts endémiques.

Dans le domaine de l'éducation, il est question d'adapter le système avec les nouvelles technologies, d'améliorer les infrastructures des établissements et les rendre accessibles aux handicapés et d'avoir plus de cours sur les arts et la culture. Par ailleurs, un Educator's Council Bill sera présentée à l'Assemblée pour s'assurer de la formation continue des éducateurs.

Centre pour traiter le cancer, nouvel hôpital pour les yeux, mise en place du système e-health, hôpital universitaire... Autant de choses qui sont prévues par le gouvernement pour ce mandat. La promotion de la médecine traditionnelle sera aussi à l'agenda. Quant à la promesse électorale du gouvernement en ce qui concerne l'augmentation de l'aide gouvernementale aux patients qui se rendent à l'étranger pour des soins, elle a été confirmée par Pradeep Roopun dans son discours.

Qui dit bonne santé dit activité physique et c'est ainsi que le chef de l'Etat a enchaîné avec le sport, annonçant la création de pistes cyclables pour promouvoir ce mode de transport.

Découvrez l'intégralité du discours programme dans le document :

