Ile Maurice: Diane - L'alerte levée mais toujours aucun vol sur Rodrigues ce samedi

Aucun avertissement de cyclone n'est en vigueur à Rodrigues. Selon le 4e bulletin de cyclone émis pour Rodrigues vers 10h10 ce 25 janvier, la tempête modérée Diane se trouvait à environ 360 kms à l'ouest de l'île et se déplaçait à une vitesse d'environ 35 km par heure.

Elle passera à son point le plus rapproché de Rodrigues, soit à quelques 200 kms au sud-est de l'île un peu plus tard. Le risque que l'île reçoive des rafales de plus de 100 km/h est très faible. Ce qui justifie que l'alerte soit levée sur Rodrigues.

Le temps reste cependant capricieux, avec des averses intermittentes, ainsi que des vents forts. Des bourrasques se font toujours sentir de temps à autre. Le temps est couvert.

Les activités économiques reprennent dans l'île. En revanche, les conditions climatiques ne permettent pas à ce que les vols sur Rodrigues ne soient relancés. «Les movements aériens ne dépendent pas que des alertes cycloniques mais aussi des conditions climatiques.

Même si l'alerte a été levée sur Rodrigues il y a encore des vents de travers assez forts qui ne permettent pas des opérations d'ATR pour le moment », explique Prem Sewpaul, responsable de communication chez Air Mauritius.

Les activités d'Air Mauritius sur l'île devraient reprendre ce dimanche 26 janvier. Veuillez consulter le communiqué de la compagnie.

News Release 25January2020- Rescheduled Flights due to weather conditions - Bulletin 4.pdf by L'express Maurice on Scribd