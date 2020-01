Madagascar: 4 heures Honda - Rendez-vous les 15-16 mars au SRK

Les 4 Heures Honda garderont la même formule que l'an passé. La mythique course de moto tout-terrain est fixée pour les samedi 15 et dimanche 16 mars cette fois-ci. Comme d'habitude, le site du SRK Imerintsiatosika en sera l'hôte. Deux jours de fêtes se profilent donc à l'horizon, pour le plus grand bonheur des amateurs de deux-roues.

Le prologue prendra place le samedi. Ce qui implique l'aménagement d'un petit circuit, sur le terrain de cross situé derrière les gradins. Les résultats de ce prologue serviront à établir le classement sur la grille de départ du lendemain.

Le « main event » débutera à 10h, dans la matinée du dimanche. Au menu, quatre heures de course sur une piste articulée autour du site, longue de sept à huit kilomètres. Rappelons toujours qu'il s'agit de former une équipe de deux pilotes. Et ce, même si certains tentent l'aventure en solo chaque année, avec plus ou moins de réussite.

Les 4 Heures Honda en sont à leur 21ème édition cette année. C'est certainement le plus grand événement de moto TT à Madagascar.

Et la notoriété de l'événement a même dépassé les côtes malgaches, puisque plusieurs concurrents étrangers prennent le départ chaque année. La majorité venant de La Réunion, mais aussi d'autres en provenance d'Afrique du Sud.