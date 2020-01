Madagascar: Orange Madagascar - Echanges et partages solidaires avec les écoliers de Maibahoaka

Les Managers d'Orange Madagascar se sont mobilisés hier, pour un moment d'échanges et de partages solidaires avec les élèves de l'école primaire publique (EPP) Maibahoaka Ivato. « Les élèves ont été invités à s'exprimer à chaud, sur leur vision d'un monde meilleur à travers des illustrations qu'ils ont dessiné eux-mêmes, de manière spontanée.

Une multitude d'œuvres fabuleuses et émouvantes qui viennent directement du cœur des élèves en était ressortie. Orange Madagascar essaiera d'interpréter, et de traduire ces souhaits en programme concret dans ses actions au quotidien et à terme », ont indiqué les managers de la société.

D'après les explications, cette action s'inscrit dans le cadre des engagements d'Orange Madagascar, pour répondre aux enjeux sociaux et au développement durable.

« Orange s'implique, non seulement en apportant les solutions appropriées et les services essentiels à ses clients en tant qu'opérateur télécom, mais aussi avec des actions sur le terrain, au plus près des communautés, en tant qu'entreprise responsable et solidaire », ont-ils ajouté.

Par ailleurs, les managers d'Orange Madagascar ont fait don de livres et de clés USB à l'EPP. Pour les donateurs, il s'agit de supports d'acquisition, de transmissions et de conservation des connaissances.