Madagascar: Meeting Inter Iles - Madagascar aligne douze athlètes à la Réunion

Défi. La Fédération malgache d'athlétisme veut rééditer son exploit lors des derniers Jeux des Iles à Maurice en 2019. Madagascar fait partie des six îles invitées qui vont disputer la première édition du Meeting Inter îles organisé par la ligue régionale de la Réunion.

Cette nouvelle formule de compétition d'athlétisme se tiendra le 2 mai à Saint-Denis, la Réunion. La Grande Ile y alignera douze athlètes, six garçons et six filles, en majorité des sprinters. Ils seront accompagnés d'un coach et d'un dirigeant. Le test de sélection aura lieu le 22 février au stade d'Alarobia.

Les épreuves de vitesse au programme sont notamment les 100m et 200m ainsi que le relais 4x100m pour les garçons comme pour les filles. En outre, l'épreuve de 3000m est prévue pour les garçons tandis que les filles disputeront les 1500m.

Six îles de l'océan Indien sont en lice à ce rendez-vous régional à savoir la Réunion, pays hôte, Maurice, Madagascar, les Comores, Mayotte et les Seychelles. «Nos athlètes peuvent bien briller et confirmer leur suprématie à cette compétition inter-îles.

Nous allons d'ailleurs essayer de prouver que nous sommes les meilleurs dans la région comme les athlètes du pays avaient déjà prouvé lors des derniers Jeux des Iles, surtout en relais et en sprint», a rappelé la présidente de la fédération malgache d'athlétisme, Norolalao Andriamahazo. La délégation malgache comme celles des autres îles seront prises en charge par l'instance organisatrice.