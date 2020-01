Madagascar: Intempéries - Les scouts Tily se mobilisent pour les sinistrés

« Tily eto Madagasikara », mouvement scout masculin protestant, mobilise ses troupes suite aux récentes intempéries qui ont frappé plusieurs régions de Madagascar.

« Tous les scouts Tily, dans toutes les régions de Madagascar touchées par les intempéries, sont appelés à venir en aide aux communautés dans le besoin, et aux victimes dans leurs entourages respectifs ».

C'est en ces termes que le président national de l'association de scoutisme protestant « Tily eto Madagasikara », Michel Raoelijaona - « Kalia Miaritra », de son nom scout - lance un appel à la mobilisation à tous les « Tily », du mouvement scout masculin protestant.

Il souligne que l'engagement citoyen et l'entraide sont au cœur de la promesse scout, et que c'est une manière pour chaque jeune Tily de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable.

Ainsi, face à la détresse de populations entières, victimes des intempéries - lesquelles rappelons-le, ont causé la mort de treize personnes et fait plus de 47 200 sinistrés - les Tily sont appelés à répondre présents sur le terrain et porter secours à ceux qui en ont besoin.

Le mouvement scout est même touché de près par cette catastrophe car on compte parmi les victimes de jeunes scouts « Voronkely » (scouts féminins de 6 à 12 ans).

Les Tily sont ainsi invités à manifester dans leurs localités respectives, leur solidarité aux victimes en prenant des initiatives pour leur porter assistance.

Parents, aînés et sympathisants. Les scouts ont déjà témoigné maintes fois par le passé leur engagement auprès des victimes de catastrophes à travers des démarches d'entraide et de secours.

Comme à chaque action de ce genre, les Tily porteront cette fois encore, et dans la mesure du possible, leurs uniformes et/ou foulards en signe des valeurs défendues par le scoutisme, et partagées par l'ensemble des Tily.

Les parents des jeunes Tily ainsi que les aînés et les sympathisants, sont également incités à participer à cette mobilisation, sous forme de dons en tous genres - notamment les habillements, chaussures, divers ustensiles ou autres, susceptibles de soulager les sinistrés - et de s'organiser au niveau de chaque région ou localité, pour les séances de distribution.

Et comme il s'agit d'un mouvement affilié à l'église, la prière reste un élément clé dans la conduite des actions, souligne le président national de « Tily eto Madagasikara ». On s'attend ainsi à ce que des jeunes Tily se manifestent en nombre sur le terrain, en réponse à cet appel à la mobilisation.