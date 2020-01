Tunisie: Tennis\Open d'Australie - Ons Jabeur : l'épopée continue !

La Tunisienne a « terminé » la carrière de Wozniacki et affronte aux huitièmes la Chinoise Wang, tombeuse de Serena Williams.

Qui a dit que Ons Jabeur a arrêté de rêver sur l'Open d'Australie et qu'elle n'a plus l'envie de gagner ou qu'elle se laisse impressionner par les noms de ses adversaires ? Notre championne a prouvé sur le grand tournoi australien qu'elle se comporte en tant que grande joueuse et qu'elle est là pour jouer les premiers rôles.

Après Konta et Garcia, Ons Jabeur a enchaîné avec un troisième nom connu du circuit, Caroline Wozniacki. La Danoise termine sa carrière sur une défaite devant la Tunisienne (7-5, 3-6 et 7-5). Un match plein, avec des rebondissements et beaucoup d'énergie et de concentration de la part de notre joueuse.

Le 3e set était chargé, indécis et s'est joué sur des détails, mais faut-il encore assurer que le tennis de Ons Jabeur était consistant.

On l'a trouvé très lucide hier, avec beaucoup d'abattage et une bonne gestion de ses efforts et des points-clefs. Encore une fois, Ons aime jouer face à de grandes joueuses, elle se retrouve dans ces grands matches, là où le cœur et la tête doivent carburer à fond.

La confirmation

La victoire devant la Danoise ( ex-n° 1 du circuit) est un exploit au sens large du terme. Mais ça ne doit pas être la fin pour notre joueuse qui croise demain la Chinoise Q. Wang, tombeuse de Serena Williams, hier. Cette fois, c'est un autre registre de joueuse. Wabg a de l'expérience , de la fougue, c'est une joueuse patiente qui aime jouer à son rythme et battre ses adversaires à l'usure.

Tactiquement, c'est une joueuse bien aguerrie à qui il faudra faire très attention. Cela dit, tout dépendra également de l'attitude de Ons Jabeur.

Si elle reste aussi sobre et lucide dans tous les aspects du jeu ( service, échange, retour ... ), elle aura de fortes chances d'atteindre l'historique barre de quarts de finale, ce qui sera sans doute un énorme exploit pour elle et pour le tennis tunisien. Pour le moment, notre Ons peut savourer ce qu'elle a fait à Melbourne .