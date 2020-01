Sénégal: Sadio Mané - Le Sénégalais pourrait rater le match aller face à l'Atlético Madrid

Plus de précisions sur la période d'indisponibilité de Sadio Mané. Le joueur serait éloigné des pelouses plus longtemps que prévu. Sa lésion musculaire sera plus grave et le joueur sénégalais va devoir passer un peu plus de temps à l'infirmerie et pourrait rater le match des huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Jeudi dernier, le joueur de Liverpool a quitté ses coéquipiers à la demi-heure sur blessure. Si les premières informations ont fait cas d'une absence de 10 à 15 jours, les récentes sont moins rassurantes. Mané sera absent du groupe des Reds pour les 3 prochaines semaines.

A en croire les informations du journal sénégalais Record, l'ancien messin est touché au niveau des isichio-jambiers et devra s'absenter pour une durée de 3 semaines.

Si l'on respecte cette période, le joueur sera rétabli le 13 février et sera à court physiquement pour la rencontre contre l'Atlético Madrid (18 février). Un match à haute intensité.

Sadio Mané pourra faire son retour 5 jours avant ce choc mais est-ce qu'il sera retenu dans le groupe par Jurgen Klopp ?