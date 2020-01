Tunisie: Dr Riadh Trabelsi, chirurgien orthopédiste - ''Une bonne posture pour éviter les tendinites''

interview

Passer des heures à travailler en position assise, ou encore manipuler son téléphone portable, sa tablette ou ordinateur durant de longues heures en adoptant une mauvaise posture peut provoquer certains problèmes de santé. Enfants, adultes, hommes ou femmes... nul n'est à l'abri d'une tendinite! Qu'est-ce que cette pathologie du muscle? Comment se manifeste-telle et quels sont les gestes à adopter afin de prévenir son apparition? Dr Riadh Trabelsi, chirurgien orthopédiste et spécialiste de la colonne vertébrale, répond à nos questions.

Qu'est-ce qu'une tendinite?

La tendinite est une inflammation des tendons musculaires. Or, le rôle du tendon consiste à transmettre l'action mécanique du muscle afin de faire bouger une articulation. Un muscle est une structure qui a une capacité de résistance physique qu'on doit respecter. Une maladie du muscle peut se traduire par une tendinite.

Quels sont les facteurs qui peuvent être à l'origine d'une tendinite?

Le muscle, c'est, tout d'abord la masse rouge, qui se contracte et se décontracte, pour faire bouger l'articulation. Il faut une structure solide, c'est-à-dire le tendon et quand ce muscle est soumis à une surcharge fonctionnelle, là où le tendon colle sur l'os, cela va tirer donc et peut entraîner des inflammations. On les appelle des tendinites d'hyper utilisation ou de surcharge fonctionnelle.

Quand on utilise le muscle de manière naturelle, il n'y a pas de problème, car il est fait pour cela. Mais quand on dépasse la capacité de résistance de ce muscle, c'est là où commencent les problèmes. On peut notamment dépasser cette capacité de résistance de deux manières, premièrement, faire de l'altérophilie (soulever des charges) et ce n'est pas donné à tout le monde. Le deuxième moyen de fatiguer un muscle, c'est de dépasser sa capacité de travail et lui faire subir un exercice simple mais de longue durée.

Tout muscle ne fait pas une tendinite, mais certaines tendinites peuvent être liées à certains métiers. On note les muscles qui soutiennent la tête, les muscles qui soutiennent le tronc, ce qu'on appelle le muscle «trapèze» et le muscle du grand fessier. Les métiers sédentaires, qui nécessitent de longues heures de travail en position assise tels que ceux de banquier, de chauffeur de taxi, d'informaticien... permettent de développer ce genre de problème et avoir des tendinites.

Quant aux enfants, ils sont, eux aussi, exposés aux tendinites, à cause de l'usage excessif des tablettes et des téléphones portables. Car au lieu de passer leur temps à jouer dehors et à grimper aux arbres, l'enfant passe son temps assis sur un siège, avec la tête plongée dans le téléphone à ne pas bouger, donc il peut facilement développer une tendinite. C'est un phénomène qui gagne l'ampleur. On voit de plus en plus des enfants se plaindre de tendinite aujourd'hui et c'est particulièrement handicapant, et si les spécialistes recommandent de ne pas utiliser les téléphones et les nouvelles technologies avant l'âge de douze ans, c'est qu'ils ont parfaitement raison.

Le port d'un sac sur la même épaule durant une longue durée est un autre facteur de risque qui peut aggraver déjà une tendinite installée chez les adultes.

Comment peut-on prévenir une tendinite ?

Il faut tout d'abord corriger sa posture. Avoir un tronc droit, qui passe obligatoirement par le renforcement des muscles abdominaux. Les gens assis développent fréquemment ce problème parce que, lorsqu'on est assis, les muscles abdominaux sont complètement au repos donc ils ne se développent pas du tout, résultat, ils se relâchent. De ce fait, tout le corps va se pencher vers l'avant, ce qui n'est pas naturel pour le corps humain et tous les problèmes vont commencer à partir là. Le cerveau va essayer de rectifier le tir en sollicitant d'autres muscles qui ne sont pas faits pour cela pour nous faire redresser. Ces muscles vont trop travailler et du coup ils vont développer une inflammation.

Pour casser ce cercle vicieux de la position assise, il faut que tous les trois- quarts d'heure ou toutes les heures, se mettre debout, faire un tour pour détendre son corps et revenir travailler afin d'éviter la position assise prolongée.

A partir du moment où on se penche pour pouvoir travailler, il s'agit là d'une mauvaise posture qui peut causer des problèmes de santé. Les Suédois ont, d'ailleurs, inventé «des tabourets suédois» : on ne s'asseoit pas sur ses fesses, on s'asseoit sur ses genoux parce que cela oblige d'avoir le tronc droit. C'est intelligent et ergonomique car ces derniers pensent à la santé de leurs citoyens et il faudrait peut-être s'inspirer de cette expérience afin d'éviter les tendinites.