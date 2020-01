Angola: Luanda fête son 444e anniversaire

Luanda — La ville de Luanda, capitale de l'Angola, commémore ce samedi, 25 janvier, 444 ans de sa fondation.

Autrefois considérée comme la perle de l'Afrique (c'était l'une des plus belles villes du continent africain), Luanda est confrontée à des problèmes liés à la préservation de son patrimoine historique, compte tenu de l'apparition de bâtiments modernes qui ont changé son architecture d'origine/initiale.

Avec l'émergence de nouveaux bâtiments, le centre-ville a perdu son charme et ses caractéristiques initiales.

Étant le centre du pouvoir politique et économique du pays, Luanda est "envahie" quotidiennement par des personnes à la recherche de meilleures opportunités de vie, qui ne se trouvent pas ailleurs.

Pour cette raison, Luanda est une ville "étouffée", avec de nombreux problèmes de logement, de transports publics, d'assainissement de base, d'électricité (avec un faible éclairage public qui favorise la criminalité), d'eau potable, d'éducation, de santé, la construction anarchique de bâtiments, la vente ambulante désordonnée et illégale, la pollution sonore, entre autres, dont la résolution est dans les priorités du gouvernement provincial de Luanda.

Le drainage est un autre problème qui devrait mériter l'attention des autorités, afin que Luanda cesse définitivement de faire face aux inondations et que les eaux de pluie puissent suivent leur cours sans aucune contrainte.

Quelques données historiques

En 1575, le capitaine portugais Paulo Dias de Novais débarqua sur "Ilha do Cabo" (l'île du Cap), établissant le premier noyau de colons portugais - environ 700 personnes, 350 hommes armés, des religieux, des marchands et des fonctionnaires.

Un an plus tard (1576), concluant que ce n'était pas un endroit approprié, il s'avança vers le continent, fonda le village de São Paulo da Assunção de Luanda et posa la première pierre pour la construction de l'église dédiée à Saint Sébastian, où se trouve aujourd'hui le musée des Forces armées.

Trente ans plus tard, avec l'augmentation de la population européenne et du nombre de bâtiments, le village de São Paulo da Assunção de Luanda a pris la forme d'une ville, s'étendant de São Miguel à la place de l'ancien hôpital Maria Pia (aujourd'hui Josina Machel).

À l'époque de l'Union ibérique, en 1618, la forteresse de São Pedro da Barra a été construite. La ville est devenue le centre administratif de l'Angola depuis 1627, et en 1634, la forteresse de São Miguel de Luanda a été construite.

La ville a été conquise et était sous le contrôle de la Compagnie hollandaise des îles occidentales, de 1641 à 1648, lorsqu'elle a été reprise par la Couronne portugaise lors d'une expédition envoyée par la capitainerie de Rio de Janeiro, au Brésil, par Salvador Correia de Sá et Benevides.

Alors qu'un cinquième seulement de ses importations provenaient du Portugal, le reste provenait du Brésil. L'équilibre de la balance commerciale était maintenu avec l'intense contrebande d'esclaves. De 1550 à 1850, Luanda était un important centre de traite des esclaves pour le Brésil.

La ville était limitée à des fonctions militaires, administratives et de redistribution. L'industrie était pratiquement inexistante et l'enseignement public peu évolué. À cette époque, la monnaie utilisée s'appelait Zimbo (des coquilles).

En 1889, le gouverneur Brito Capelo inaugura un aqueduc qui fournissait de l'eau potable à la ville, jusque-là rare, ouvrant la voie à la grande croissance de Luanda qui, en 1872, a reçu l'ethnonyme "Paris d'Afrique".

Ajourd'hui, Luanda est la ville la plus grande et la plus dense d'Angola. Initialement conçue pour une population d'environ 900 habitants, c'est aujourd'hui une ville surpeuplée, avec plus de six millions d'habitants, selon un recensement de la population de 2014.

La province de Luanda comprend neuf municipalités, à savoir Luanda, Icolo et Bengo, Quiçama, Cacuaco, Cazenga, Viana, Belas, Kilamba Kiaxi et Talatona.