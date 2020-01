Togo: La nouvelle feuille de route de l'Agriculture togolaise lancée par Klassou

« Accompagner l'aménagement de cinq cent mille (500.000) hectares de terres cultivables, installer de quatre cent (400) ZAAP à raison d'au moins une (01) par canton, créer deux (02) agropoles dans chaque région, irriguer dix mille (10.000) hectares de terres pour l'installation de quarante mille (40.000) jeunes et femmes intéressés par les cultures de contre-saison, accompagner deux mille (2 .000) jeunes et femmes dans la création et le développement de leur entreprise dans le domaine agricole pour le développement d'une économie rurale, habiliter cinquante mille (50.000) jeunes et femmes professionnels pour la production, la commercialisation locale voire l'exportation de divers produits d'élevage, offrir différents produits d'assurance adaptés aux réalités du secteur agricole pour au moins un million (1.000.000) d'actifs d'ici à 2022 », ce sont là les nouvelles orientations que le gouvernement togolais donnerait dans les prochains mois et années à l'Agriculture togolaise, au travers du Plan d'urgence du Gouvernement pour la transformation agricole du Togo, lancé en pompe ce Samedi, à l'apothéose du 12ème Forum National du Paysan Togolais par le Premier ministre Komi Klassou qui représentait pour l'occasion le Chef de l'Etat togolais, Faure Gnassingbé.

Saisissant l'occasion de la clôture du 12ème Forum national du paysan togolais (FNPT) dont le thème central est intitulé « Plan d'urgence du Gouvernement pour la transformation agricole du Togo », le Chef du Gouvernement a félicité les acteurs des chaînes de valeur agricoles et les participants pour leurs riches contributions aux propositions du Gouvernement en vue d'une agriculture togolaise plus pourvoyeuse d'emplois et de richesses.

Se prononçant sur les travaux du Forum en vue d'améliorer le Chef du gouvernement qui a approuvé pour l'occasion les idées nouvelles apportées par les uns et les autres au document de base soumis à leur appréciation, à travers des amendements, a formulé le vœu « qu'à travers la mise en œuvre de ce plan d'urgence, l'agriculture togolaise opère rapidement des mutations afin de devenir "un secteur d'activité plus attractif parce que moins pénible, mieux organisé et plus rentable, et créateur d'emplois" ».

Pour ce qui est du document proprement dit, il se veut un parchemin pour l'opérationnalisation du Plan national du développement (PND 2018-2022) en son axe 2 consacré au secteur agricole, apprend-on. Et pour ce faire, il projette le renforcement des « cultures de contre-saison », la mise d'un « accent sur la transformation et la commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires », l'instauration « des labels de qualité, en vue de tripler les rendements et les revenus des petits producteurs d'ici 2025 ».

Pour acter toutes projections, il est dès lors prévu la mise en œuvre sans délai d'une série d'actions dont entre autres « la mécanisation agricole et les aménagements hydro-agricoles », « la promotion et la valorisation des produits agricoles locaux, « le renforcement de l'accès des acteurs des chaînes de valeur agricole au financement, à l'assurance maladie et à la protection sociale », « la promotion de l'agriculture biologique et la qualité labélisé Togo, notamment dans les filières et produits à forte valeur ajoutée tels que le soja, le sésame et le fonio », « le développement de la production animale et halieutique, avec le soutien à la création des ranchs et la construction d'au moins un abattoir moderne par région par an », « le renforcement de la mise en marché », « l'assurance agricole » et « la refonte du système de formation agricole axée sur les besoins des chaines de valeur agricole et orientée agrobusiness ».