Algérie: Le PRA disposé à contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle

Alger — Le président du Parti du Renouveau algérien (PRA), Kamel Bensalem a affiché samedi à Alger la disponibilité de son parti à contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle et à oeuvrer au rétablissement de la confiance du citoyen.

Le PRA "est disposé à contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle et à la restauration de la confiance des Algériens, notamment des jeunes, et partant adhérer au projet du Président de la République à commencer par le dialogue auquel il a appelé", a-t-il déclaré à la presse en marge d'une réunion du Conseil national du PRA au Centre international de la jeunesse à Sidi-Ferruch (Alger).

Affirmant que les citoyens ont adhéré au projet du Président de la République, notamment après "la consultation de personnalités importantes et respectées de l'opinion publique, qui étaient marginalisées, ce qui apermis de constater la bonne volonté du Président pour un changement réel", M. Bensalem a estimé que le problème de l'Algérie "n'est ni financier ni économique mais lié, plutôt, à l'absence de confiance et à la marginalisation de compétences et de personnalités capables d'apporter un plus à notre patrie".

Il a fait savoir, à ce titre, que le PRA "prépare une plateforme d'action commune à laquelle participent toutes les élites, parmi les cadres et les jeunes du Hirak, des organisations politiques et de la société civile en vue de formuler des propositions et des solutions adéquates aux questions des jeunes.