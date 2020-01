Congo-Brazzaville: Grand concours d'orthographe - L'appel à candidatures prend fin le 6 février

Ouvertes le 6 janvier et destinées aux collégiens de Brazzaville, les inscriptions à la saison 2 du challenge « Grand concours d'orthographe » se clôtureront au plutard le 6 février.

Après sa première édition organisée en 2019, le Grand concours d'orthographe revient encore cette année. Compétition parascolaire initiée par le collectif « Jeunes et leaders », ce concours est destiné à différents établissements d'enseignement général que technique. Y prennent part les élèves du collège âgés entre 10 et 16 ans, résidant à Brazzaville et ayant une base solide en orthographe. Pour plus de détails sur les éléments à fournir, visitez la page Facebook : The Challenge Concours.

Selon les organisateurs de ce challenge, le concours permettra à tous les candidats d'affûter leurs vocabulaires et leurs connaissances en orthographe ; de balayer les milliers de difficultés de la grammaire et de la conjugaison ; de réviser aussi bien l'accord du participe passé des verbes pronominaux que les listes d'exceptions du pluriel des noms, le pluriel des mots composés ou encore le genre de mots exotiques... Les épreuves telles que la dictée ou l'épellation permettront aux élèves d'en savoir un peu plus sur la culture générale. A cet effet, les organisateurs invitent les parents à inciter leurs enfants à y participer et les promoteurs d'établissement à inscrire les élèves.

« Le but de cette initiative est d'encourager les élèves à bien écrire et à bien s'exprimer. Par ailleurs, nous voulons cultiver l'esprit d'excellence, de mérite et surtout le goût de l'effort et de l'apprentissage continuel auprès de nos jeunes apprenants », a déclaré un membre du comité d'organisation. D'ajouter, « Lors de la première édition, c'était plus qu'une compétition d'orthographe. En effet, certains élèves ont notamment brisé leur timidité et pu s'exprimer devant un grand public. Ce genre de compétition est aussi une école où chaque candidat se crée des liens d'amitié et apprend de l'expérience des autres ».

Notons que l'ensemble de la compétition se déroulera en langue française à travers plusieurs manches éliminatoires. Ce concours initialement prévu en mars, les candidats sélectionnés seront contactés peu avant l'événement. Les écoles finalistes, l'an dernier, étaient : Jean Biyoudi, Notre-dame et Les Kerubins.