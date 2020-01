Congo-Brazzaville: Agriculture - Le deuxième forum national s'ouvre à Brazzaville

Le deuxième forum national sur l'agriculture, l'élevage et la pêche va se tenir du 29 au 31 janvier, à l'auditorium du rectorat de l'Université Marien- Ngouabi.

Organisé par le ministère de l'Agriculture en partenariat avec la Banque mondiale et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, ce rendez-vous vise à proposer des actions d'envergure devant permettre l'augmentation de la production des denrées alimentaires.

C'est ainsi que les cent cinquante participants attendus plancheront sur le financement de l'agriculture au Congo : enjeux, défis et perspectives.

La gestion des risques du secteur agropastoral et halieutique, la productivité agricole et la résilience aux changements climatiques ainsi que des programmes et projets agricoles seront aussi au menu des discussions.

Rappelons que le 1er forum sur le même thème s'était tenu en avril 2019. Il avait permis la validation des documents définissant le cadre juridique, stratégique et programmatique du secteur agricole. Il s'agit de la politique agropastorale et halieutique puis des projets de lois sur l'agriculture, l'élevage et la pêche.

A cet effet, le gouvernement doit produire plus, afin de réduire les importations massives des denrées alimentaires qui sont passées de 120 à 600 milliards de FCFA entre 2009 à ce jour.

Dans le cadre de recherche des voies et moyens en vue de la mécanisation et de l'intensification de l'agriculture congolaise, le Congo va organiser le 25 février prochain, à Amsterdam au Pays-Bas, le forum « Grow Congo Invest in agriculture. »

Financé par le Projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale avec le soutien d'une banque Néerlandaise, ce forum qui portera sur le financement de l'agriculture vise à promouvoir les investissements dans les secteurs public et privé afin de réaliser l'ambition de transformer l'agriculture congolaise.

Soulignons que le programme national de développement 2018-2022 consacre l'agriculture comme moteur principal de la croissance et de la diversification de l'économie, en vue d'assurer la sécuriité alimentaire de la population congolaise.