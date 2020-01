Algérie: Nâama - Saisie de 7, 725 tonnes de kif traité en 2019

Naama — Quelque 7, 725 tonnes de kif traité ont été saisies en 2019 à travers le territoire de la wilaya de Nâama, a-t-on appris samedi du groupement territorial de la gendarmerie nationale de cette région.

Le commandant de ce groupement, le lieutenant-colonel Souaker Abdelghani a indiqué à l'APS que les unités de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont traité durant l'exercice écoulé 17 affaires de trafic international de drogue, d'acheminement et de commerce de stupéfiants.

Le même officier a ajouté que vingt individus impliqués dans ces affaires de drogue ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt alors que cinq réseaux versés dans ces activités criminelles ont été démantelés.

Concernant les vols de cheptel enregistrés dans cette région à vocation pastorale, le même responsable a précisé que ses services ont traité 15 affaires ayant conduit à l'arrestation et l'emprisonnement de 8 personnes.

Quelque 467 têtes ovines et 13 vaches ont fait l'objet de vol, a ajouté la même source.

Par ailleurs, les gendarmes de la wilaya ont réglé la même année 142 affaires dont 9 crimes, 117 délits et 16 infractions touchant les personnes et leurs biens et ayant impliqué 155 individus. 19 d'entre eux ont été placés sous mandat de dépôt.

Ces affaires ont surtout concerné les coups et blessures volontaires, les vols à l'intérieur de fonds de commerce et les vols de téléphones portables.

Par ailleurs, dix affaires de contrebande de marchandises et autres produits ont été enregistrées impliquant 11 individus. Quelque 21.000 unités de boissons alcoolisées et près d'un million de sachets de tabacs à chiquer ont été saisis et autres produits de contrebande.