Congo-Kinshasa: Droits humains - Tête à tête Félix Tshisekedi - Michelle Bachelet ce lundi

L'insécurité persistante entretenue par des groupes armés à l'est du de la République démocratique du Congo (RDC), les violences intercommunautaires et leur impact dramatique sur les droits humains seront sans doute au centre de l'entretien entre ces deux personnalités.

La Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, séjourne en RDC depuis la semaine dernière, sur invitation du gouvernement congolais. La Haut-Commissaire a commencé sa tournée par Bunia, chef-lieu de la Province de l'Ituri.

Durant son séjour à Bunia, Mme Michelle Bachelet visité un camp de personnes déplacées suite aux violences impliquant les groupes Lendu et Hema, et a eu des discussions avec des représentants des deux groupes. La Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a rencontré également des victimes de torture et de violences sexuelles, ainsi que des responsables locaux.

La visite de Michelle Bachelet en RDC intervient après la publication, par l'ONU, d'un rapport accablant sur les violences intercommunautaires en Ituri. Elle conclut sa visite en RDC par une rencontre avec le président Félix Tshisekedi, ce lundi 27 janvier. Elle aura aussi rencontré durant son séjour à Kinshasa, les ministres des affaires étrangères, de la défense et de la justice, ainsi que les ministres des Droits de l'homme, du Genre, Famille et Enfant, et d'autres hauts responsables et autorités gouvernementales.

Madame Bachelet s'est entretenue également avec la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) ainsi qu'avec les organisations de la société civile, les chefs des agences des Nations Unies en RDC, la Représentante spéciale du Secrétaire général de l(Onu en RDC, Leila Zerrougui, et d'autres hauts responsables de la MONUSCO.