Congo-Kinshasa: Tshisekedi annonce les couleurs

«Je ne laisserai personne entraver, par diverses manœuvres, la concrétisation de l'aspiration du Peuple congolais au changement».

Le propos du chef de l'État est incisif. Pour l'exprimer, le "nouveau" Tshisekedi a choisi une date au symbolisme fort : le 24 janvier 2020, premier anniversaire de son accession à la magistrature suprême. Il a également choisi le contexte : la 18ème réunion du Conseil des ministres.

Une semaine plus tôt, il avait soulevé une vaste polémique en dénonçant, devant la communauté congolaise du Royaume Uni, les obstacles que posent ses alliés contre la concrétisation de sa vision politique.

On se souvient du buzz sur les réseaux sociaux. On se rappelle aussi les réactions des milieux extrémistes du FCC. Mais, plus déterminé par l'incident, Tshisekedi annonce les couleurs et avertit les ministres : «Je n'hésiterais pas à prendre mes responsabilités, dans le cadre de mes prérogatives constitutionnelles en cas d'obstruction de mon action, d'où qu'elle vienne, si on m'y poussait».

L'opinion se demande : est-ce un discours pour calmer les combattants de l'UDPS et alliés ? Alors, si ce n'est pas le cas, le Peuple attend les premières actions contre les féroces représentants de la clique des faucons du FCC.

S'agissant de l'action, le peuple la veut matérialisée dans sa vie quotidienne. Notamment, pour les Kinois, l'achèvement rapide des sauts-de-mouton qui, à l'état d'arrêt, empoisonnent la vie de tout le monde : le prolétaire qui vit au jour le jour, le voyageur obligé de traverser l'enfer avant d'atteindre l'aéroport, les banlieusards qui doivent, le matin, descendre au centre-ville et, le soir, en sortir.

Sauts-de-mouton, exemple banal ? Posez la question aux résidents kinois et ils vous décriront la hiérarchie de leurs priorités.