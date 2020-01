Seychelles: Le président sortant des Seychelles Danny Faure a dévoilé son slogan de campagne pour les prochaines élections présidentielles.

Le président sortant des Seychelles Danny Faure a officiellement présenté son slogan de campagne.

La cérémonie a eu lieu samedi après-midi au Centre international de conférences de Victoria.

"The Future is Faure - 2020 & beyond"

Le candidat du parti « United Seychelles », Danny Faure, a déclaré aux plus de 600 partisans, que « l'avenir des Seychelles était assuré et solide avec lui comme président ».

10 mois avant la tenue des élections présidentielles, le parti se met ainsi en ordre de bataille.

Âgé de 57 ans, M. Faure a déclaré que beaucoup de choses ont été réalisées au cours de son mandat de trois ans et qu'il reste déterminé à amener les Seychelles vers de plus hauts sommets.

La cérémonie a eu lieu samedi après-midi au Centre international de conférences de Victoria. (Rassin Vannier Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

C'est la première fois que Danny Faure participera à une élection présidentielle.

Il est arrivé au pouvoir, en 2016, après que l'ancien président James Michel eut décidé de démissionner.

Faure a passé en revue son bilan économique et notamment que les Seychelles soient le premier pays africain dans le développement humain, et que les Seychelles connaissent le plein-emploi.

Faure a déclaré que son parti continuera à traiter comme priorité les sujets, du logement, de la drogue, le développement de la jeunesse tout en se concentrant sur l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées.

M. Faure a déclaré qu'il annoncerait la liste de ses priorités dans les mois à venir.

Plusieurs artistes seychellois, sont venus présenter les chansons qui seront utilisées pour la campagne électorale (Rassin Vannier Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

Le parti présidentiel qui a perdu les élections législatives pour la première fois de son histoire, en 2016, connaît une cohabitation mouvementée avec l'opposition.

Faure a déclaré que les Seychelles ont besoin d'un leader qui soit calme "et aujourd'hui plus que jamais nous avons besoin d'un leader qui puisse s'asseoir autour d'une table pour parler aux autres sans les attaquer".

M. Faure a déclaré qu'en tant que dirigeant, il reconnaissait les défis et les erreurs du passé, et que le pays devait tirer les leçons de ses erreurs pour l'aider à aller de l'avant.

Au cours de l'événement, M. Faure a reçu à travers un message vidéo le soutien de l'homme d'affaires Suketu Patel.

Le président du parti US Vincent Meriton (Rassin Vannier Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

S'adressant à la foule, le président du parti, Vincent Meriton a déclaré que « United Seychelles » avait le meilleur candidat pour les prochaines élections présidentielles.

Il a appelé ses partisans à rester concentrés et à ne pas se laisser distraire par les rumeurs.

"Ne réagissons pas à des commentaires futiles. L'avenir des Seychelles est plus important que tout le reste et les prochaines élections sont les plus importantes que tout, a conclu M. Meriton.

Faure n'a pas encore annoncé son colistier pour le poste de vice-président, contraire au principal parti de l'opposition Linyon Demokratik Seselwa LDS, qui sera amené par Wavel Ramkalawan et Ahmed Afif.

L'United Seychelles, anciennement Parti Lepep, a remporté toutes les élections présidentielles depuis le retour de la démocratie multipartite en 1993.