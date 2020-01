Togo: La division au sein de l'opposition nous arrange bien !

Jean-Pierre Fabre, Agbéyomé Kodjo, Georges William Kouessan, Tchassona Traoré, Komi Wolou, Aimé Gogué sont les six candidats qui se bousculent dans l'opposition pour affronter Faure Gnassingbé le 22 février prochain. Très serein, UNIR dit qu'aucun d'entre eux n'a les compétences en réalité pour challenger avec Faure Gnassingbé.

Le ministre de la fonction publique Gilbert Bawara et de son nom traditionnel Losso "Badjilèm Bayéna" a encore défendu bec et ongle ce dimanche son MESSI Faure Gnassingbé candidat du parti pour les élections présidentielles.

Dans un premier temps, ce fan de MESSI trouve inconcevable d'imaginer un seul instant que Faure Gnassingbé échoue. "Il y a des probabilités comme celle-là qui parfois sont impossibles", a-t-il laché très rassuré de lui-même.

Avec cette ferme assurance telle on dirait la foi si on était dans le domaine religieux, Gilbert Bawara trouve que tous ceux qui se sont positionnés contre son champion ne sont pas de poids jusqu'à faire basculer éventuellement la balance en leur faveur.

"Pour etre un chef d'État, il faut beaucoup de sérénité, il faut la maitrinse de soi, il faut être un homme ou une femme capable de rassembler et capable d'écouter. Avez-vous le sentiment que certains de ces candidats-là peuvent avoir la maîtrise de soi ? La réponse est non ! Ils n'ont même pas d'aptitude à développer ces compétences. Ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu ! Les capacités se voient et s'obsnervent", a argumenté le fan du MESSI Faure Gnassingbé.

"Ici, nous avons des candidats respectables et respectés que nous respectons. Ceux qui n'ont jamais été aux affaires, on les connait. Ceux qui ont été ministres ou députés et n'ont pas donné satisfaction, je ne crois pas qu'en devenant président de la république ils donneraient satisfaction. Vous savez... , les togolais ne sont pas lucides comme nous les intellectuels. C'est des choix lucides et raisonnés qu'ils font", a-t-il détaillé à Gilles Bocco (animateur de l'émission à laquelle il prenait part sur New Word TV).

Pour finir, il a dénoncé la division au sein de l'opposition avec ces élections en vue. Mais, il a clairement dit que c'est une division qui ne fera qu'arranger le candidat de UNIR.

"Nous n'avons peur de personne d'entre eux. Plus encore, une opposition divisée face à nous, est une opposition battue au premier tour", a défié Gilbert Bawara.