Algérie: Journée d'éthique médicale - appel à l'introduction de la gériatrie et des structures spécialisées

Oran — Un appel pour l'introduction de la gériatrie ainsi que des structures pour la prise en charge des personnes âgées en Algérie, a été lancé samedi à Oran à l'ouverture de la 3ème journée internationale de l'éthique médicale.Cette rencontre organisée par L'Observatoire du Handicap, de la Réadaptation et de l'Ethique en Santé (OHRES) de deux jours a choisi pour thème « la gérontologie et l'éthique médicale, actualités et perspectives ».

Le Pr Khaled Layadi, chef de service de médecine physique au CHU d'Oran et président de l'OHRES, a indiqué à l'APS en marge de l'ouverture de la rencontre que la gériatrie, la médecine de la vieillesse et de ses maladies, est encore inexistante en Algérie, soulignant la nécessité de son lancement.S'agissant la formation, le Pr Layadi a estimé que deux solutions sont possibles, la première consistant à créer une nouvelle spécialité, avec un diplôme spécialisé, la disposer dans le cadre de la formation continue, pour des médecins généralistes.

Par ailleurs, la prise en charge des personnes âgées a ses particularités, en terme de soins mais aussi en terme de prise en charge de situations d'handicap, selon ce spécialiste, ce qui impose la mise en place de structures d'accueil spécialisées.Plus de 230 participants ont pris part à cette rencontre qui aborde différents thèmes sur la gérontologie, et les spécificités de la prise en charge des personnes âgées.Des spécialistes algériens et étrangers (de France, Tunisie et de grande Bretagne) animent un programme de conférences et ateliers, sur la prise en charge médicale et psychologique des personnes âgées.