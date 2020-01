Tunisie: Sport plus - Applications mobiles des résultats sportifs - scores en direct et statistiques - La notification tue l'émotion !

Avec la propagation des sites d'informations sportifs digitaux et d'applications mobiles de scores en direct, le passionné de sport a l'embarras du choix pour tout savoir du match de football ou de la rencontre de tennis sans même visionner l'événement.

La multiplication d'événements sportifs tout au long de l'année associée à la révolution numérique grâce au réseau internet permet de connaître l'évolution de nombreux matchs et rencontres sportives en temps réel. Football, basketball, volley-ball, tous les sports individuels et collectifs sont renseignés à la minute, voire la seconde près, parce que la technologie le permet de façon simultanée. L'ère de l'instantané est devenue légion dans le domaine de l'information et du sport. L'information brève et facilement accessible se consomme rapidement, instantanément et évolue en permanence. L'information intégrée se croque tel un sandwich qu'il faudrait rapidement ingurgiter. Alors que dire des nouvelles autour du flot d'événements sportifs qui se déroulent tout au long de la saison et à longueur de journée aux quatre coins du monde ?

Suivre le fil du match sans le voir

Le chamboulement du paysage sportif international avec la multiplication des échéances sportives a révolutionné la manière dont le téléspectateur ou l'amateur de sport consomme la rencontre ou le match durant la dernière décennie. Tout se passe désormais dans le smartphone ou l'ordinateur connecté au réseau internet wifi ou 4G. Le féru de sport peut manipuler à sa guise les applications de son choix en ajoutant des notifications lorsqu'un fait de jeu important se produit. Début et fin de match, cartons et avertissements, buts et annulation de buts avec la vidéo arbitrage « Var » sont généralement disponibles.

D'autres sites et applications poussent le bouchon avec des directs commentés qui permettent de renseigner sur l'évolution d'autres faits de jeu en plus des statistiques de matchs largement répandues. Souvent appréciées, ces informations notifiées sont très utiles lorsque la personne ne peut pas regarder le match au moment où elle a d'autres occupations plus pressantes par exemple. Les sites de paris sportifs couronnent le tout, car ils sont statistiquement complets et fiables avec un accès en direct vidéo streaming (partage de diffusion) à un nombre incalculable de rencontres, même les plus banales qui se déroulent au bout du monde... .

De quoi perdre la tête !

Mais est-ce que ce flux continu et perpétuel d'information en cours de jeu n'a pas tué le plaisir de regarder la rencontre sportive en direct sur la télévision ? Sans doute, puisque les notifications défilent à la vitesse éclair quasiment en avance sur les matchs non diffusés gratuitement sur le satellite. Par inadvertance, les yeux rivés sur le smartphone, on est au courant du but sur l'objet mobile sans même le voir en direct. Le plaisir est d'autant plus gâché que d'aucuns songent à éteindre leur smartphone durant les grands matchs locaux ou internationaux.

Inconvénients et mauvaises surprises

Le bruitage incessant dû aux avertissements et notifications est parfois source de stress. Il est recommandé de limiter le recours au « live » qui devient un geste compulsif qu'on aura du mal à contrôler, à force de le répéter furtivement. Toutefois, l'envie de savoir avant les autres ou en même temps est devenu un sport national chez les tunisiens qui veulent informer en premier lieu. Lors du dernier derby de la capitale qui s'est déroulé dimanche 19 janvier 2019 au stade de Radès, soldé par la victoire de l'EST sur son rival le CA, les fans attroupés à l'extérieur des salons de thé criaient « but ! » au moment où l'équipe «sang et or» venait seulement d'obtenir un penalty qui sera concrétisé par la suite après de nombreuses minutes d'interruption de jeu.

Un fait rocambolesque qui peut encourager l'amateur de sport afin de garder bien au chaud ses applications mobiles pour connaître le fait réel de jeu à l'instant T sans se fier aux agitations de la rue.

Au final, les notifications et informations en temps réel apportent du confort pour ne pas induire en erreur le fan d'événements sportifs, mais parfois elles se substituent de façon néfaste à l'émotion qu'on peut ressentir en vivant en direct le moment tant attendu. Il faut faire un choix entre la notification consommée de façon instantanée et brute, et l'émotion prolongée qu'elle soit légère, douce, dure ou forte. Et vous, qu'en pensez-vous ?