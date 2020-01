Soudan: Wali du Nil Bleu bénisse l'Accord-Cadre sur son Etat et Sud-Kordofan

Al-Damazin — 2020 (SUNA)- Le Maj-Gén. Yassin Ibrahim Abdel-Ghani, Wali par Intérim de l'Etat du Nil Bleu, la Signature de l'Accord-Cadre entre le Gouvernement de Transition et le Mouvement Populaire (MPLS-N) sur les Trajectoires du Sud-Kordofan et le Nil Bleu, a décrit la Signature comme une Etape Sérieuse qui créerait un Climat Propice à la Paix.

Cela s'est produit lors de la Célébration de Kurmuk en posant la première pierre de la Maison de l'Amoudia (Maison du Maire à Al-Damazin), avec la participation des dirigeants Communautaires de l'Administration Autochtone dans la Localité de Kurmuk, en présence du Chef de l'Organe Judiciaire de l'Etat et du Directeur Exécutif de la Localité de Kurmuk, Al-Fateh Youssef Hassan Adlan.

Yassin a salué le rôle croissant des Dirigeants de l'Administration Autochtone dans l'Etat en préservant le Tissu Social et en promouvant la Paix et en louant la Verticalité d' Al-Kurmuk (Aura) avec toutes ses composantes et initiatives en créant une Maison qui combine la Verticale pour être un Conteneur Collectif.

Yassin a souligné l'importance d'achever la Route d'Al-Damazin/Al-Kurmuk pour réaliser la communication et l'interconnexion et pour améliorer et développer les Services, s'engageant à suivre la Route et des Obstacles à l'Achèvement de sa Construction.