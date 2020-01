Soudan: Le Cabinet tient une réunion d'urgence

Khartoum, 26 — Le Conseil des ministres a tenu une réunion d'urgence hors de ses locaux vendredi et samedi, et a discuté la situation actuelle dans le pays et des questions urgentes.

Le ministre de la Culture et de l'Information, le porte-parole du Cabinet, Faisal Mohammed Salih a souligné que le cabinet avait décidé de prendre un certain nombre de mesures pour contrôler les prix et protéger les consommateurs.

Il a indiqué que le Conseil avait demandé au Ministère de l'industrie et du commerce un rapport quotidien des États sur l'avancement des procédures de réception et de distribution de farine et les mesures de contrôle prises à court et à long terme, et à prendre des mesures dissuasives contre tous partis qui provoquent des crises, louant le rôle des comités de résistance dans le suivi.

Le ministre a confirmé que le Conseil des ministres a mis en place un travail d'équipe pour le projet de cartes carburant pour tous les secteurs, et pour fixer un délai pour cela, et que l'équipe comprend des représentants des ministères de l'énergie et des mines, des finances, de l'intérieur, des infrastructures, et l'Etat de Khartoum.

Le conseil a également ordonné le retrait des licences pour les véhicules qui ne se sont pas engagés sur les voies ou les tarifs.

Salih a souligné que les ministres ont informé des dispositions prises par le ministère des Finances, en coordination avec d'autres ministères et les États pour exécuter le budget 2020.

Le ministre a indiqué que le conseil a confirmé les décisions du secteur économique concernant le développement du secteur de l'or et de permettre au secteur privé de participer à l'exportation d'or, ajoutant que le cabinet a donné des directives pour la mise en œuvre du plan de sécurité destiné à lutter contre la contrebande d'or via l'aéroport de Khartoum.

«Le cabinet a décidé de poursuivre ses efforts pour fournir une aide humanitaire aux zones touchées par la guerre, en coordination et en coopération avec les mouvements de lutte armée», a-t-il affirmé.

Le ministre a fait allusion que le cabinet appréciait la coopération entre les institutions gouvernementales de la période de transition, les Forces de liberté et de changement ainsi que le rôle décisif des Forces armées, des Forces de soutien rapide et des forces de police contre la récente rébellion.