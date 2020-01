Maroc: Le Sept national au septième Mondial

Noureddine Bouhaddioui : "Nous avons réalisé un exploit historique en nous qualifiant pour le championnat du monde après 14 année d'absence

Le Maroc a accompli la mission de se qualifier pour la 7e fois de son histoire au championnat du monde masculin de handball en s'assurant d'une place parmi les six premiers de la 24e coupe d'Afrique des nations de handball après avoir battu le Gabon (31-27) vendredi à la salle olympique de Rades.

La joie était immense dans les rangs de la délégation marocaine présente à Rades, après le sifflet final synonyme de délivrance et de victoire méritée pour le Maroc à l'issue d'un match pour le moins difficile.

A noter que le Maroc a terminé à la 6è place de cette Coupe d'Afrique à l'issue du match de classement qui l'a opposé au Cap Vert, samedi à Hammamet, et conclu par la victoire des Cap-verdiens par 37 à 28 (mi-temps: 18-13).

Ci-dessous les déclarations de la délégation marocaine recueillis par la MAP :

-Adli Hanafi, président de la Fédération Royale marocaine de handball (FRMHB) : "Il s'agit d'un exploit historique lors de cette compétition africaine en se qualifiant pour le Mondial 2021 en Egypte, qui devra constituer une feuille de route pour la préparation de la prochaine Coupe d'Afrique des nations qui sera organisée à Laâyoune et Guelmin en 2022. Nous disposons maintenant d'une équipe prometteuse comprenant un groupe de jeunes qui participent pour la première fois à ce tournoi. La qualification pour le Mondial sera l'occasion pour la programmation d'un ensemble de stages et de matchs en faveur du sept national pour lui permettre d'améliorer ses performances et d'accéder au podium lors du 25 è championnat d'Afrique".

-Noureddine Bouhaddioui, sélectionneur du Maroc: "Nous avons réalisé un exploit historique en se qualifiant pour le championnat du monde de handball après 14 ans d'absence. Il s'agit d'un exploit assuré par une jeune équipe qui compte neuf joueurs dont c'est la première participation à une phase finale de la CAN. Nous avons beaucoup travaillé, relevé des défis difficiles face aux ténors de la discipline sur le continent et parvenu, enfin, à réaliser l'objectif qu'on s'était fixé de décrocher un billet pour le mondial".

-Younes Tatby, entraîneur-adjoint de l'équipe nationale: "Je suis très satisfait de ce résultat. Notre qualification pour le Mondial était un objectif à moyen terme tracé et réalisé. Cela n'a pas été facile, d'autant plus que ce tournoi est l'un des championnats africains les plus difficiles, en réunissant de nombreuses équipes qui ont fait appel à des techniciens étrangers de haut niveau. Je souhaite que la continuité soit assurée et garantie pour redonner confiance à nos jeunes joueurs".

-Lahcen Belliman (défenseur de l'équipe nationale) : "Le match était très difficile avec une énorme pression sur nos épaules. Grâce à Dieu, nous avons pu surmonter les difficultés rencontrées, notamment les deux cartons rouges dont on a écopé. Je tiens à féliciter les coéquipiers ainsi que les staffs technique et médical pour cette qualification venue après 14 ans d'absence du Mondial de la discipline".

-Yassine Idrissi (gardien de l'équipe nationale): "Nous sommes très fiers d'avoir ramené la qualification de la coupe du monde au peuple marocain qui était derrière nous. Le parcours était très dur, mais on y est arrivé. Je remercie les joueurs et le staff technique pour cette qualification au Mondial après 14 ans d'absence".

-Mohamed Zarouali (ailier de l'équipe nationale): "On a fait un grand match grâce au bon travail technique des coaches. Le plus important c'est d'avoir décrocher notre billet pour le Mondial d'Egypte".

-Mohamed Ben Taleb (demi-centre de l'équipe nationale : "C'est une immense joie que d'avoir obtenu cette qualification au Mondial. Maintenant, on doit bien se préparer pour cette échéance internationale de très haut niveau et qui requiert un effort considérable".

- Ryad Lakbi (ailier de l'équipe nationale): "C'est incroyable ce qui nous arrive. Je ne trouve pas les mots pour exprimer ma joie. Cela fait maintenant 14 ans qu'on attend cette qualification au Mondial. C'est une fierté de faire partie de cette génération. Je suis fier et je tiens à remercier tous les Marocains qui étaient derrière nous".

-Amine Harchaoui (défenseur de l'équipe nationale): "Je tiens tout d'abord à remercier le staff technique et le bureau fédéral pour avoir veiller à assurer toutes les conditions de réussite au groupe. J'estime que nous avons fait une grande CAN et livré une prestation honorable. Aujourd'hui, c'était le match à ne pas rater avec beaucoup de pression ce qui explique la mauvaise entame de match. Pour gagner le match, il nous fallait vaincre surtout le gardien gabonais qui joue en première division française et qui était excellent".