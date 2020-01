Soudan: Les Ministres d'Etat prêtent serment devant Al-Burhan

Khartoum — 2020 (SUNA)- La Prestation du Serrement a été fait ce Dimanche devant le Président du Conseil de la Souveraineté de Transition, le Lt-Gén. Abdel-Fatah Al-Burhan au Palais Républicain, Comme suite ; Omar Gamar-Al-Din Ismail, Ministre d'Etat au Ministère des Affaires Etrangères, Stephen Amin Arno, Ministre d'Etat au Ministère du Travail et du Développement Social, l'Ing.

Hashem Mohamed Ibn-Auf Sulaiman, Ministre d'Etat au Ministère des Infrastructures et des Transports, en présence du Premier ministre, le Dr Abdullah Hamdouk et le Juge en Chef, Nemat Abdullah Mohamed Khair et Secrétaire Général du Conseil de la Souveraineté, le Maj-Gén. Osama Al-Siddiq Jadallah.

Le Ministre d'Etat Aa reconnu, dans un Communiqué de Presse à au Ministère du Travail à la suite de la Cérémonie d'Assermentation, qu'il existe des Défis Majeurs dans le domaine du Travail du Ministère en tant qu'Autorité chargée de la Vie des Personnes et de l'Allégement des fardeaux de leur Vie, et a souligné qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour Soutenir le Gouvernement en Coordination et en Coopération avec ses Homologues des Ministres.

À cela, le Ministre d'Etat aux Infrastructures a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance pour la Grande Confiance que le Président du Conseil de la Souveraineté et le Premier ministre lui ont attachée en Assumant ce Poste, indiquant qu'il ne ménagera aucun effort pour être digne de cette confiance.

Ibn-Auf a souligné l'importance de la Réflexion Collective et de la mise en œuvre de tous les Plans et Programmes avec la participation de tous les Soudanais, et a souligné l'importance du Partenariat d'Ingénierie et de Connaissances pour préparer des Visions Stratégiques du Ministère.