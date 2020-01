Soudan: Hamdouk reçoit le Directeur Exécutif du PNUD

Khartoum — 2020 (SUNA)- Le Premier ministre, le Dr Abdullah Hamdouk, a reçu ce Dimanche à son bureau au Conseil des Ministres le Directeur Exécutif du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Achim Schneider, en présence du Ministre des Affaires du Cabinet, l'Ambassadeur Omar Bashir Manis et du Ministre des Affaires Etrangères, Mme Asma Mohamed Abdullah.

Le Premier Ministre a affirmé la Volonté du Soudan à renforcer sa Coopération avec le PNUD.

Le Directeur Exécutif du PNUD, Achim Schneider, a expliqué dans un communiqué de presse que sa visite au Soudan est la première De son genre et représente un Stand de Solidarité avec le Soudan et le Gouvernement de la Période de Transition, et elle affirme le Vif Intérêt du PNUD à aider et à soutenir le Soudan dans tous les domaines pour se convertir à la Démocratie et à la Bonne Gouvernance et pour réaliser les Glorieuses Aspirations de la Révolution, et que la réunion a porté sur les Travaux du PNUD pour le Développement dans la Phase de Transition à l'appui du Soudan, soulignant l'Engagement du Système des Nations Unies à aider le Soudan, en particulier dans les domaines de l'Aide Humanitaire et de l'Aide au Développement, ainsi que le Soutien des Capacités du Gouvernement Soudanais au Centre et les Parties à s'acquitter de toutes les Tâches qui leur sont demandées pendant la Phase de Transition, indiquant que la réunion a évoqué les Priorités du Gouvernement de Transition et les Défis auxquels il est confronté, dont le plus important est la Réalisation d'une Paix Globale et Juste dans le pays.

Schneider a déclaré que lors de sa visite de trois jours, il rencontrera des Responsables Gouvernementaux et des Représentants de la Société Civile.