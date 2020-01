Tunisie: «TRACES», exposition de groupe à Yosr Ben Ammar gallery Dialogue générationnel

La galerie Yosr Ben Ammar (Gammarth) abrite, du 1er février au 7 mars 2020, l'exposition de groupe «Traces» qui réunit trois artistes de différentes générations et univers : un street-artiste, une jeune photographe et le fameux Hamadi Ben Saâd.

Au menu donc les œuvres de Mohamed Koumenji aka Koom, un street-artiste autodidacte né en 1998 à Tunis. Il se démarque sur la scène tunisienne et internationale, notamment par sa pratique de la calligraphie en distillant une œuvre faite de couleurs, de reliefs et de transparence. Il est, également, musicien, il joue de ça et parvient à lier ces deux arts pour n'en faire qu'un, ajoutant sa touche de philosophie du soufisme, dont il s'inspire tous les jours.

De la partie également, Amel Guellaty, une jeune réalisatrice et photographe tunisienne. En parallèle à son travail dans le cinéma, elle s'inscrit en 2014 à l'International Center of Photography (ICP) à New York (un musée de la photographie, une école et un centre de recherche et de documentation photographiques) et commence à travailler pour plusieurs marques dans le milieu de la mode, ses clichés sont publiés dans des magazines, tel que «Elle France». Elle réalise sa première exposition personnelle «Voyage» en 2013 et participe à plusieurs autres expositions de groupe.

Le grand Hamadi Ben Saâd, artiste autodidacte et grand nomade, développe, depuis une quarantaine d'années, une pratique artistique en résonance avec le monde urbain et ses rencontres. Détaché de toutes les conventions, son art se subordonne aux seules propriétés physiques du matériau : carton, papier kraft, papier d'emballage, affiches publicitaires et déchets de tissus sont autant d'éléments concrets que l'artiste manipule pour créer des œuvres monumentales ou de taille moyenne. Celles-ci sont composées selon des critères de surface, de texture et de rythme. Difficile de ne pas y déceler des réminiscences de l'Arte Povera, de Supports/Surfaces ou encore du Nouveau Réalisme dont l'artiste partage les procédures, les matériaux et l'esprit.