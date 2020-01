Tunisie: Mode et tendance - Soyez la plus fashionsita avec des accessoires berbères

Piquer les accessoires anciens de sa maman chérie ou sa mamie, se rendre chez le bijoutier le plus proche de chez vous afin de dénicher les bijoux les plus anciens qui font rappel à l'histoire de nos origines berbères, amazighs, africaines et arabes est une idée aussi originale pour s'habiller en étant à la fois moderniste et traditionnelle.

Des accessoires en argent, des fringues avec des motifs originaux puisés dans la culture berbère et amazigh, rien ne vous empêche d'être au top, en accessoirisant vos tenues ou vos doigts, mains avec des bijoux et accessoires traditionnels inspirés de notre patrimoine maghrébin et africain...

Retour sur le meilleur accessoire amazigh tendance de nos jours. Il fallait tout d'abord remonter un peu dans l'histoire, faire un retour sur le passé de quelques siècles et chercher l'origine des motifs berbères qui accessoirisent actuellement certaines de nos tenues et font partie intégrante désormais de notre patrimoine, de notre culture.

Les bijoux berbères, bracelets, gourmettes, manchettes pour main ou pied (kholkhal), boucles d'oreilles.... notamment en argent ou même en or, témoignent d'une longue histoire d'un peuple et d'une histoire de bataille contre les différents occupants, à travers les temps et les siècles. Les lourds bijoux que les femmes de jadis portaient au niveau des pieds ou des mains, pour aller travailler aux champs, leur servaient d'arme de défense.

Eh oui ! On les utilisait pour se défendre contre son agresseur en cas d'attaque ! Imaginons qu'on attaque quelqu'un avec toute ses forces sur le crâne usant d'une manchette de main ou de pied ! Capable d'aller jusqu'à l'assommer ! Rigolo non ?Et puis encore, il y a cette distinction entre les femmes appartenant aux familles riches, qui portaient la plupart du temps des bijoux en or, alors que les femmes appartenant à des familles modestes, portaient plutôt des bijoux en argent. Mais revenons à nos moutons, à l'actualité, aux temps modernes, cet héritage en matière de bijoux !Les sautoirs, la main de Fatma, les créoles, en argent notamment, sont très tendance de nos jours, côté accessoires !

Et si on veut allier encore modernité, originalité et tradition, on peut les associer avec un foulard noué, sur le crâne, pour avoir un look very tendance et fashion. Les créoles, qui vont avec toutes les tenues, sport, Bcbg, girly... . sont très tendance, on peut les choisir grosses, ou de format moyen pour jouer sur les formes et accessoiriser par exemple une tenue sobre et minimaliste. Orner sa main avec une grosse manchette, en argent, peut accessoiriser une tenue de soirée, comme une tenue de tous les jours et crée un style aussi original et in qui va avec tous les temps. Les girls, si vous voulez être toujours au top de la modernité, optez pour des boucles d'oreilles créoles ou encore des boucles qui portent des motifs berbères, poissons, ou en pierres précieuses, corail... . vous allez être la plus belle des fashionistas.

Et si vous mixez ces accessoires avec une tenue traditionnelle, qui fait écho à nos origines lors des soirées ou des fêtes, vous allez être une vraie star ! Et si porter autour de son cou, sur ses doigts... des pendentifs, des bagues, avec des formes géométriques, racontant toute une histoire riche en patrimoine et en culture était un vrai plaisir, qui fait de vous une girl à la fois moderne, fashionsita et traditionnelle ?

N'hésitez pas à vous rendre aux boutiques de bijoux les plus proches de chez vous pour accessoiriser vos tenues quotidiennes, ou bien piquez les accessoires de votre maman ou mamie, sûrement elles en avaient quelques bijoux qui se rattachent à tout un patrimoine, à toute une histoire...

Soyez sûre, vous allez être la plus belle et la plus originale !