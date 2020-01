Soudan: Qadhi apprécie le rôle des expatriés soudanais au Canada

Khartoum — Le membre du Conseil souverain de transition, Hassan Mohamed Sheikh Qadhi, a apprécié le rôle des expatriés soudanais au Canada dans le transfert de connaissances et leur contribution au développement au Soudan.

La spécialiste dans le domaine de l'immigration et du développement à l'Université de Calgary au Canada, professeur Amal Madibu, a déclaré après sa rencontre dimanche au palais républicain avec Qadhi que la vision scientifique et objective exprimée par Qadhi, lors de l'atelier sur le rôle des Cadres soudano-canadiens en transfert de connaissances, contribuera à pousser la coopération entre les relations soudano-canadiennes vers des horizons plus larges dans le transfert de connaissances, en particulier dans les domaines académique et commercial.

L'atelier a été organisé la semaine dernière par l'Organe des expatriés soudanais en coordination avec l'Ambassade du Canada au Soudan.

Professeur Madibu a déclaré que les expatriés soudanais au Canada prévoyaient d'élaborer une stratégie pour bénéficier du soutien canadien et des compétences qualifiées pour soutenir le processus de développement dans le pays.

Elle a ajouté que sa visite au Soudan après la glorieuse révolution de décembre visait à renforcer les relations entre le Soudan et le Canada et à établir un certain nombre de projets scientifiques et agricoles au Soudan.