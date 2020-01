Cote d'Ivoire: Collecte électronique des taxes - La mairie de Toulepleu adhère à la plateforme "Net-Collect"

La mairie de Toulepleu vient de rejoindre les 15 localités de Côte d'Ivoire (communes et régions) qui ont opté, à ce jour, pour la mise en œuvre de la plateforme de haute performance technologique, Net-Collect, pour la collecte des taxes communales.

Le maire de la commune de Toulepleu, Dénis Kah Zion, a signé, à cet effet, le vendredi dernier à Abidjan, une convention avec le président directeur général de l'entreprise ivoirienne, Business management invest finance Côte d'Ivoire (BMI-CI-Finance SA), Sécongo Clotcho Sanogo, par ailleurs promoteur de l'outil Net-collect services.

Le patron de ladite entreprise spécialisée dans la conception, le financement, la réalisation et la gestion des projets intégrés de développement économique communautaire a rappelé, à cette occasion, que cet outil, qui est livré entièrement opérationnel avec tous les matériels, les équipements, les points d'accès, l'expertise et la formation des utilisateurs, permet à la commune d'atteindre des résultats extraordinaires.

Le PDG qui avait à ses côtés son directeur général, Mme Bakayoko a expliqué que cette solution technologique va apporter une réponse à la problématique de l'autonomie financière de la commune par la mobilisation de ses ressources propres.

A l'en croire, ce système arrimé à une plateforme monétique avec une interface web représente une solution efficace à la réduction efficiente de la déperdition, à l'optimisation des ressources de la commune et à une meilleure gouvernance dans son économie.

Il permettra, toujours selon le patron de Net collect services, de définir le potentiel économique de la commune de Toulepleu par la maîtrise totale de l'assiette des contribuables à travers le recensement et l'identification exhaustive de ces derniers par cartes monétiques, ainsi qu'une meilleure gestion de leur migration.

Cet outil révolutionnaire permettra ainsi, de façon spécifique, selon lui, de moderniser le mécanisme de collectes et de recouvrement, de fluidifier le circuit de collectes et de recouvrement des taxes et recettes pour réduire les déperditions et accroitre les ressources propres de la mairie.

Cet outil permettra également au maire et à ses adjoints ainsi que d'autres responsables de suivre en temps réel toutes les opérations de collectes et de recouvrement par nature de recettes, par secteur, par entreprise et par travailleur… sur l'interface web de la plateforme.

Le Dg a, en outre, relevé comme autre avantage, la stratification de la plateforme par zone géographique d'activités, avec contacts, adresses complètes et localisation GPS des contribuables sur le terminal mobile du collecteur, l'agent monétique et contrôleur.

Il a par ailleurs évoqué la possibilité de délivrer, à travers cet outils, toujours, une carte de contribution du contribuable contenant les informations liées à la société, de tirer sur Excel, Word, PDF toutes les analyses, statistiques et les informations à partir de la plateforme ; sans occulter la possibilité de communiquer par SMS pour les relances et les informations relatives aux opérations de paiement telles que les pénalités de retard et le rejet des chèques.

Le maire Dénis Kah Zion a salué, pour sa part, l'avènement de cette solution technologique qui permettra, selon lui, à coup sûr, de moderniser le système de collectes de la mairie de Toulepleu et optimiser ainsi les ressources propres.