Congo-Kinshasa: Sylvestre Ilunga et Michelle Bachelet abordent les questions de sécurité, de justice et du genre

Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a présidé le samedi 25 janvier 2020, à la primature, une séance de travail avec une délégation de la MONUSCO, conduite par la Haut-Commissaire aux Droits de l'homme des Nations Unies, Mme Michelle Bachelet, qu'accompagnait Mme Leila Zerouggui, Représentante du SG des Nations Unies.

Il s'est agi au cours de cette réunion de passer en revue plusieurs challenges qui se présentent à la RDC en matière de droits de l'Homme et de la manière dont les Nations Unies peuvent apporter leur soutien au gouvernement de la RDC pour résoudre ces questions. Ce sont notamment, des questions de sécurité, de l'administration de la justice, des questions liées au genre, spécialement les violences sexuelles, etc.

Michelle Bachelet a indiqué, à l'occasion, que les Nations Unies, à travers le bureau qu'elle dirige, essaieront d'apporter à la RDC le soutien qu'il faut.

Les deux personnalités ont également passé en revue tous les défis auxquels le gouvernement congolais est confronté, surtout en matière de sécurité. "Le ministre de la Défense l'a abordé", a dit la Haut-commissaire aux Droits de l'homme, revenant sur l'exposé "que nous avons eu du ministre de la Justice qui a parlé de la manière de procéder pour renforcer le système judiciaire et l'aide que nous pouvons leur apporter".

Par ailleurs, Michelle Bachelet tient compte du fait que c'est un gouvernement nouveau, partant d'une expérience unique en Afrique et dans la région. Et donc, "le meilleur travail peut être fait pour renforcer la situation des droits de l'Homme. C'est un défi difficile à relever, mais ils sont déjà en train de faire du bon travail. Nous espérons qu'avec un soutien beaucoup plus accru de notre part, ils parviendront à faire le meilleur travail", a-t-elle laissé entendre.

L'on notait côté congolais, au cours de cette séance de travail, la présence de plusieurs membres du Gouvernement parmi lesquels les VPM en charge de l'Intérieur et de la Justice, la ministre d'Etat au Genre ainsi que les Ministres de la Défense, des droits Humains, la Ministre déléguée auprès des personnes vivants avec handicap, ainsi que plusieurs officiers supérieurs de l'armée.

La Haut-commissaire aux Droits de l'homme des Nations Unies et sa suite ont rencontré le ministre des Droits humains qui les avait reçus à leur arrivée à Bunia et, les deux jours d'entretien fructueux qui s'en sont suivis sur les représentants des communautés HEMA et LENDU, avant de visiter la clinique de SOKOPADI qui traite des problèmes liés aux violences sexuelles faites aux femmes. "Nous avons aussi parlé avec les autorités provinciales sur la marche à suivre, comment améliorer la situation du point de vue de la sécurité, de la paix, de la réconciliation. Comment faire en sorte que ces communautés puissent vivre paisiblement ensemble", a-t-elle assuré.

Rappelons que Michelle Bachelet a commencé, jeudi 23 janvier dernier, sa première visite en République démocratique du Congo par un déplacement dans la province de l'Ituri où elle a rencontré des membres des communautés Lendu et Hema.

Accompagnée du Représentant spécial adjoint du Secrétaire général de l'ONU en RDC, François Grignon, la Haut-Commissaire a rencontré à Bunia plusieurs représentants du gouvernement congolais dont le Ministre des droits humains, André Lite, et des conseillers de la Présidence de la RDC.